Slušaj vest

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je danas kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je htvatski pevač Toni Cetinski otkazao večerašnji koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spens-u gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spens-a i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla. Naprotiv Novi Sad je uvek bio prepoznatljiv po svojoj otvorenosti, multikulturalnosti i poštovanju različitosti - kaže se u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju preduzeća, Spens je tokom svoje dugogodišnje istorije bio domaćin brojnim sportskim, muzičkim i kulturnim događajima i otvoren je za sve umetnike i publiku, bez obzira na nacionalnost ili poreklo.

Istakli su da su u njihovim dvoranama nastupali brojni izvođači iz regiona, uključujući i Tonija Cetinskog, koji je, kako se navodi, na Spens-u gostovao više puta, kao i mnogi drugi umetnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i iz drugih zemalja.

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada

Ranije danas, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin ukazao je da hrvatski pevač Toni Cetinski, koji je otkazao večerašnji koncert u tom gradu, širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost izjavama da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate i istakao da najoštrije osuđuje takvo tendencizno i zlonamerno širenje dezinformacija i očekuje njegovo izvinjenje.

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert zakazan za večeras u novosadskoj hali Spens zbog, kako tvrdi na društvenim mrežama, "brojnih svedočenja Hrvata o tome kako im ta hala budi bolna sećanja i uspomene".

Cetinski se pozvao na navodne tvrdnje pojedinaca da je ta hala tokom devedesetih godina služila kao logor za hrvatske zarobljenike, iako o tome nema zvaničnih potvrda.