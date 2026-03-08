Slušaj vest

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova politika zasnovana na nasilju, demonstrirajući ponašanje koje se graniči sa apsurdom. Tako se i danas nekolicina njih ponovo okupila u Beogradu sa ciljem maltretiranja građana.

"Šaka" blokadera mogla je biti viđena u prestonici, kako urlaju, duvaju pištaljke i prezentuju opšte divljaštvo, time pokazavši zašto ih građani ne žele i da njihova politika zaista nema nikakav plan i program.

Jedan od najočiglednijih primera blokaderskog nasilja je Zlatko Kokanović, koji je pokušao da blokira granični prelaz, vozio traktor u kontra-smeru, povredio policajce i ugrozio bezbednost građana. Završio je u zatvoru, dok bi u zemljama poput Amerike ovakvo ponašanje završilo pucnjem policije.

Na blokaderskim skupovima pojavljuju se i njegove ćerke, dok sami blokaderi postavljaju pitanje: "Kako vas ne bole dečje suze?“

Međutim, retko ko se pita kako je Kokanović vaspitao svoju decu, imajući u vidu da su upravo njegove ćerke prošle godine predvodile napad na odbornike u Loznici i divljački ih gađale jajima.

Jasno se nameće pitanje: da li je ovo stvarni program blokadera ili samo demonstracija nasilja?

Kokanović pokušao da blokira granični prelaz

Kako je Kurir već pisao, Zlatko Kokanović je, podsetimo, uhapšen 1. marta kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini i tom prilikom su povređena dva policajca. Osnovni sud u Loznici saopštio je da je Kokanoviću određen pritvor do 30 dana zbog napada na službeno lice i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Na pitanje novinara da li je moguće da Zlatko Kokanović nije znao da ako traktorima krene na granični prelaz jedino što može da bude epilog je hapšenje, njegova advokatica Sara El Sarag je progovorila o njegovoj neuračunljivosti, ali i priznala da je sigurno znao šta su posledice.

- Ja sam sigurna da je on svestan toga... Verujem da on nije razmišljao u tom trenutku tako da bi možda i pitanje njegove uračunljivosti u tom trenutku dovela u pitanje. Ali,, toliko je advokata oko njega da je sigurno znao koje su posledice - izjavila je Kokanovićeva advokatica.

Ovakvo ruganje zakonima i olako relativizovanje krivičnih dela nameće ozbiljno pitanje o tome ko sve među blokaderima pretenduje da dođe neku odgovornu političku ili čak državnu funkciju. Jesu li osobe koje su zaista neuračunljive ili pak spremne da priznanjem neuračunljivosti izbegnu posledice svojih dela dostojne da budu bilo šta u društvu kojem pripadamo?