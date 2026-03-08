Slušaj vest

"Nema stabilne Srbije bez stabilizujuće uloge žena", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitajući ženama 8. mart.

Predsednik je zahvalio ženama na odgovornosti, na ozbiljnosti, posvećenosti, hrabrosti, borbenosti a istovremeno mirnoći, trpeljivosti, strpljenju, kao i želji da sve prođe mirno.

- I zahvaljujući vama i takvom stavu uspeli smo da sačuvamo glave ljudi u Srbiji, da sačuvamo živote naše dece, ali i da sačuvamo našu Srbiju.

- Predivan dan sa dragim ženama u Beogradu i Novom Sadu. Mi bez vas ne vredimo ništa!

