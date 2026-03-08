Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku.

- Srbiju vidim kao snažnu, nezavisnu i uspešnu zemlju koja čuva svoju politiku, svoje principe i svoju slobodu. Vidim Srbiju kao zemlju vrednih i ponosnih ljudi, koji veruju u svoju državu i koji su spremni da rade, grade i stvaraju bolju budućnost za sebe i generacije koje dolaze - poručio je predsednik, pa dodao:

- Vidim Srbiju koja razume koliko se svet brzo menja i koja ima snage i znanja da uhvati korak sa najvećim promenama i izazovima našeg vremena. Zato izlazimo sa jasnim planovima razvoja do 2030. i 2035. godine, jer samo zemlja koja ima plan može sigurno da ide napred.

Kako je istakao naš osnovni cilj ostaje da sačuvamo mir, stabilnost i nezavisnost.

- To je temelj na kojem gradimo napredak, jačamo našu državu i stvaramo uslove da ljudi Srbiju vide kao sigurno i prosperitetno mesto za sebe i svoje porodice.

- Znam da je takva sigurnost posebno važna našim majkama, sestrama i ćerkama, koje su oduvek bile stub države i društva. Od srca želim da im čestitam Međunarodni dan žena i da im zahvalim na snazi, posvećenosti i ljubavi. Srbija je jača zahvaljujući vama.

