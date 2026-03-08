Slušaj vest

Predsednik Stranke slobode i pravde i blokader Dragan Đilas otkrio je večeras šta se zaista dogodilo uoči izbora u Smederevskoj Palanci, i onim što je ispričao, zapravo pokazao kakvo neslaganje postoji među blokaderima i opozicijom.

Ono što je Đilas ispričao samo je dokaz potpune propasti u koju bi Srbija otišla ako bi je vodili blokaderi i on. Sve što Đilas kaže o njima je istina, sve što oni kažu o Đilasu je istina.

A evo i dokaza!

Naime, kako je Đilas naveo, u Smederevskoj Palanci su razgovori predstavnika lokalnih stanačkih organizacija i studenta koji je imao ovlašćenje beograskih studenata oko formiranja zajedničke liste počeli jako davno.

- Problem je nastao kad jedan od opozicicionih poslanika koji je iz Palanke tražio da on bude nosilac liste. To je odbijeno i tri organizacije, Narodni pokret Srbije, Nova Srbija i DSS su napravili svoju listu. SSP je sa predstavnicima studenata nastavio rad na zajedničkoj listi. Prihvatili smo uslov studenata da lista ne bude predata kao koalicija stranaka, kako je to bilo recimo Zaječar, Negotin, nego kao grupa građana, iako je to otežavalo finansiranje kampanje. Odnosno, prihvatili smo da uz kandidate za odbornike ne pišu imena stranaka - navodi Đilas.

On dalje dodaje da je grupa građana formirana, lista kandidata utvrđena, da se u utorak počelo sa prikupljanjem potpisa, koji je bilo skupljeno dovoljno i da je, kako kaže, bila zakazana i predaja liste, ali da se onda sve menja.

- U sredu popodne se u Smederevskoj Palanci pojavljuju dva studenta iz Beograda koji ne žele da kažu kako se zovu, niti da se na bilo koji način identifikuju. Jedino što kažu ljudima na sastanku je da su tu ispred beogradskih studenata i da su njihova, pored sad, kodna imena, Kaluđer i Alek. Zatim saopštavaju ljudima da lista koja je već gotova treba da se, kako su rekli, pročisti i to tako što se sa nje sklone svi lokalni opozicioni političari, a možda još neki ljudi, da će oni o tome da odluče - tvrdi Đilas.

On navodi da su pomenuta dvojica to stavila kao ultimatum i da odbijaju da o tome razgovaraju.

- Kažu na sastanku da je jedini prihvatljivi model onaj iz Aranđelovca, gde su lokalni stranački odbori pod pritiskom prihvatili da povuku svoje kandidate sa liste i daju podršku takozvanoj studentskoj listi, iako nisu znali ko će uopšte na toj listi da bude. Uz to, ova dva kodirana studenta kažu da su studenti pogrešili što su dozvolili da se predaju zajedničke liste u Boru i Bajinoj Bašti - kaže Đilas i dodaje:

- Pošto predstavnici opozicije odbijaju zahteve da budu pročišćeni, to podržava i student iz Palanke koji je bio koordinator studentskog pokreta, dogovara se da se lista preda u utorak i utorak. Tokom noći se oglašavaju se studenti sa profila Pravni u blokadi i potvrđuju da je bio dogovoren sastav liste, a potvrđuju i prvobitni plan, dakle postoji prvobitni plan, prvobitni dogovor, kao što sam i rekao i dalje su u tekstu kaže da je dogovoreno da se taj prvobitni plan promeni, što je neistina. To su rekla dva momka koji su gledali previše akcionih filmova, dala sebi imena Kaluđer i Alek i došla i saopštila nešto ne znači da je prihvatljivo.

On kaže da pod takvim pritiscima, deo ljudi odustaje od toga da budu na listi, a stranka Slobode i pravde donosi odluku da ne učestvuje u izborima u Smederevskoj Palanci.