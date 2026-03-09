Slušaj vest

Da bi se zaštitilo domaće tržište od nestašica i skoka cena, Vlada Republike Srbije donela je na jutrošnjoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora, .

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena a usled globalnoh poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njegovu realnu cenu na berzi te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

Cilj mera je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i rasta cena zbog globalnih poremećaja.

