Politički analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, poručio je da opozicija i tzv. studenti nemaju kampanju, te da se guraju, laktaju i smeštaju jedni drugima.

U devet opština u Srbiji 29. marta očekuju nas lokalni izbori, a Vukadinović smatra da su protivnici vlasti u debelom problemu, dok su SNS i predsednik Aleksandar Vučić sve vreme u kampanji.

Njega je voditeljka TV Prva upitala šta je ko pokazao do sada, a Vukadinović je detaljno analizirao situaciju.

- Kampanje nema bar kad je reč o opoziciji. Vlast je uvek u kampanji, posebno sada, čak i Vučić pored svih tih putovanja, obaveza i gužvi, nađe vremena da ode u ta neka kritičnija mesta. Tako da kampanju ima vlast, a opozicija još uvek ne zna ni kako izlazi na izbore, a kamoli da imaju kampanju - počeo je Vukadinović.

Analitičar dodaje da je među njima tuča i spor!

- Protivnici vlasti su hendikepirani i inače, a sada imaju dodatni hendikep jer je neka vrsta preliminarne tuče ili preliminarnog spora u antirežimskim redovima između tzv. studenata i tzv. opozicije. Još uvek su neorganizovani, tek se pojavljuju na sceni, a opozicija je zatečena novim izazivačima. Sve je to jako loše po opoziciju u celini - rekao je Vukadinović.

Kaže i da je video raskol među tzv. studentima i opozicijom.

- Prethodnih dana sam video ozbiljno guranje, laktanje, smeštanje i nameštanje između tzv. studenata i opozicije u ovih deset lokalnih samouprava gde se održavaju izbori! To je strašno, oni su morali pre raspisivanja izbora da se dogovore kako izlaze na izbore. Ovo nema opravdanja, to odaje utisak neozbiljnosti - zaključuje Vukadinović.