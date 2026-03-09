Slušaj vest

Politički analitičar Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, kaže da nije saglasan sa prognozama predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da su blokaderi, odnosno njihove liste favoriti na predstojećim lokalnim izborima 29. marta.

On navodi da očekuje ubedljivu pobedu SNS.

- Povodom ovih prognoza Aleksandra Vučića, meni je to jako čudno... Da uđe u zapsnik da je on rekao da bi opozicija mogla da pobedi 7:3 na izborima u deset lokalnih samouprava, a ja kažem 10:0 ili 9:1 za vlast! - rekao je Vukadinović na TV Prva.

Podsetio je indirektno na reči profesora blokadera Jova Bakića koji je prošle godine davao zapaljive izjave i poručivao vlasti da će da ih dinsta i prži.

- Vlast je jača od opozicije! Vučić sada dinsta, prži, mesi i šta god. Prilika je propuštena - zaključio je Vukadinović.

On je prethodno poručio da opozicija i tzv. studenti nemaju kampanju, te da se guraju, laktaju i smeštaju jedni drugima.