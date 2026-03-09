Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da ministar odbrane u vladi privremenih prištinskih institucija Ejup Maćedonci i dalje živi u paralelnoj realnosti, pa misli da je takozvano Kosovo nešto više od neuspele tvorevine koju ne priznaje više od polovine sveta.
"ZNAMO MI ŠTA PRIŠTINU NAJVIŠE BOLI" Panika u lažnoj državi zbog plana Srbija 2030, odjednom su "zabrinuti" - Stigao odgovor iz Beograda
On je tako na društvenoj mreži Iks reagovao na izjavu Maćedoncija da je zabrinut za bezbednost i stabilnost regiona zbog planova iz strategije "Srbija 2030", koji podrazumevaju povećanje vojnih izdvajanja, razvoj industrije dronova i stvaranje napredne digitalne vojske.
Foto: Petar Aleksić
- Maćedonci i dalje živi u paralelnoj realnosti, pa misli da je takozvano Kosovo nešto više od neuspele tvorevine koju ne priznaje više od polovine sveta. Beograd sigurno neće pitati Maćedoncija da li da ulaže u svoje resurse i čuva svoj narod - napisao je Petković.
Kako je rekao dobro je da je Maćedonci pažljivo slušao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i strategiju razvoja Srbije.
- Znamo mi šta Prištinu najviše boli - naveo je Petković.
