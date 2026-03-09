Slušaj vest

On je tako na društvenoj mreži Iks reagovao na izjavu Maćedoncija da je zabrinut za bezbednost i stabilnost regiona zbog planova iz strategije "Srbija 2030", koji podrazumevaju povećanje vojnih izdvajanja, razvoj industrije dronova i stvaranje napredne digitalne vojske.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.19.00 (1).jpeg
Foto: Petar Aleksić

- Maćedonci i dalje živi u paralelnoj realnosti, pa misli da je takozvano Kosovo nešto više od neuspele tvorevine koju ne priznaje više od polovine sveta. Beograd sigurno neće pitati Maćedoncija da li da ulaže u svoje resurse i čuva svoj narod - napisao je Petković.

Kako je rekao dobro je da je Maćedonci pažljivo slušao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i strategiju razvoja Srbije.

- Znamo mi šta Prištinu najviše boli - naveo je Petković.

Ne propustitePolitikaNOVI DISKRIMINATORSKI ZAKON ALJBINA KURTIJA! Gogić: Postoji realan rizik od deportacije velikog broja Srba pa čak i zabrane ulaska na KiM nakon 15. marta
4.jpg
PolitikaHRVATSKA, ALBANIJA I PRIŠTINA UDRUŽENI U MRŽNJI PREMA SRBIJI Analitičari: Naša zemlja se suočava s direktnom bezbednosnom pretnjom!
Andrej Plenković.jpg
PolitikaŠTA JE CILJ SAVEZA ZAGREBA, TIRANE I PRIŠTINE? Ministarka Stamenkovski poručila – Da nismo jačali vojsku bili bismo kao glineni golubovi
Milica Đurđević Stamenkovski
Politika"DAN NEZAVISNOSTI TZV. KOSOVA NIJE BIO TEMA" Oglasio se Rozenkranc nakon skandala i fotografije sa ambasadorkom iz Prištine sa OVK beretkom
Eljvana Šalja (4).jpg