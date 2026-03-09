Podsetimo, informacije o raspadu blokaderske liste u Smederevskoj Palanci potvrdio je i lider SSP Dragan Đilas, koji je rekao da su vođeni su razgovori predstavnika lokalnih stanačkih organizacija i jednog studenta koji je imao ovlašćenje beogradskih studenata oko formiranja zajedničke liste, i da su ti razgovori počeli jako davno.

On je u svom obraćanju na društvenim mrežama, nakon što su stigle optužbe predstavnika "studentske liste" iz Smederevske Palanke , izneo svoj deo priče, optuživši studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste.

- U sredu popodne se u Smederevskoj Palanci pojavljuju dva studenta iz Beograda koji ne žele da kažu kako se zovu, niti da se na bilo koji način identifikuju. Jedino što kažu ljudima na sastanku je da su tu ispred beogradskih studenata i da su njihova, pored sad, kodna imena, Kaluđer i Alek. Zatim saopštavaju ljudima da lista koja je već gotova treba da se, kako su rekli, pročisti i to tako što se sa nje sklone svi lokalni opozicioni političari, a možda još neki ljudi, da će oni o tome da odluče - tvrdi Đilas.