"TONI CETINSKI NIJE SAMO BEZOČNI LAŽOV, VEĆ I VRHUNSKI LICEMER" Bura posle sramne odluke hrvatskog pevača se ne stišava, da li je ovo njegov KRAJNJI CILJ
Linta je istakao da su te tvrdnje netačne, odnosno da su "podmukla laž hrvatskog pevača".
Linta je u saopštenju naveo da je Cetinski tu tvrdnju iskoristio kao razlog da ođednom otkaže svoj koncert povodom 8. marta i ukazao da je u toj hali bilo privremeno smešteno više hiljada krajiških Srba 1995. godine.
- Prava istina je da SPENS odnosno Sportsko-poslovna dvorana u Novom Sadu, nikada nije bio logor za Hrvate. Takođe, istina je da je u dvorani bilo privremeno smešteno više hiljada krajiških Srba koji su prognani u zločinačkim akcijama hrvatske i muslimanske vojske 1995. godine - naveo je Linta.
Podsetio je da Cetinskom nije bio problem da u SPENS-u već dva puta održi svoje koncerte i to 2016. i 2023. godine.
- Toni Cetinski nije samo bezočni lažov, već i vrhunski licemer. Naime, 2016. i 2023. godine mu nije smetalo da održi koncerte u SPENS-u jer tada nije bio mesto koje, kako je napisao u svom sramnom javnom obraćanju, nosi teške uspomene iz rata, a 2026. godine ođednom nosi. Ova bezobrazna laž predstavlja najdublju uvredu i šamar građanima Novog Sada i Srbije i ima za cilj da satanizuje Srbe i prikaže ih kao zločince - naglasio je Linta.
Kako je dodao, ta izjava ima za cilj da skrene pažnju sa masovnih zločina koje su hrvatske paravojne, vojne i policijske snage počinile nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima 90-tih godina prošlog veka.
Jedno od mnogih mučilišta za Srbe na području Hrvatske bio je i zloglasni logor Lora u Splitu koji je postojao od 1992. do 1997. godine, naveo je Linta i dodao da je kroz taj logor zvanično prošlo 1.005 registrovanih zarobljenika iako postoje osnovane pretpostavke da ih je bilo daleko više.
- Srbi su svakodnevno strahovito psihofizički mučeni, a najmanje 70 logoraša je ubijeno. Logor Lora je bio samo jedan od 221 kazamata koji su postojali u Hrvatskoj tokom 90-tih godina za mučenje i ubijanje Srba. U mestu Glina na Baniji održavaju se koncerti i promocije knjiga u Hrvatskom domu koji se nalazi na mestu bivše SPC u kojoj je krajem jula i početkom avgusta 1941. godine poklano 1.700 Srba - podsetio je Linta.
Kako je dodao, posle tog zločina, crkva je opljačkana i do temelja sravnjena od strane ustaša.
Linta smatra da u Hrvatskoj ne postoji volja da se odustane od sramne i anticivilizacijske odluke da se Hrvatski dom nalazi na temeljima porušene Srpske pravoslavne crkve Uspenja Presvete Bogorodice i na mestu strašnog zločina nad Srbima.