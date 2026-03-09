Slušaj vest

Postavljanje cilja da Srbija postane članica Evropske unije do 2035. godine u okviru nove nacionalne strategije predstavlja jasnu političku poruku o strateškom pravcu zemlje. Time država ne samo da potvrđuje dugoročno opredeljenje ka evropskim integracijama, već i preuzima obavezu da u narednoj deceniji sistematski usklađuje svoje institucije, zakone i standarde sa onima koji važe u EU, ocenjuju sagovornici Kurira.

Unutrašnje krize

Ipak, oni napominju da evrospki put Srbije neće zavisiti isključivo od domaćih reformi, jer će jednako važan, a možda i presudan faktor biti spremnost same Unije na novo proširenje u trenutku kada se i ona suočava sa unutrašnjim izazovima i snažnim geopolitičkim turbulencijama koje dodatno komplikuju procene o tome kada bi nova proširenja zaista mogla da se dogode.

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je dobro da se želja ulaska u EU nalazi u novoj strategiji, jer je to jasan pokazatelj da se ne odustaje od evropskih integracija.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Čini se da je period do 2035. veoma dug i pitanje je šta do tada sve može da se izdešava u turbulentnim geopolitičkim odnosima. Zbog toga je potrebno da Srbija što pre svoje kapacitete podredi ispunjavanju trenutnih neopohodnih standarda koje Brisel očekuje. Srbiji je u interesu da postane što pre punopravna članica jer će se na taj način podići svakodnevni kvalitet života svih građana, a i država će imati bolju međunarodnu poziciju. Uz to, bilo bi poželjno da se iskoristi proširenje koje će se nesumnjivo desiti do 2029. i da Srbija na taj način visoko u svojoj agendi pozicionira makar napredak u pregovorima sa EU. Naravno, ostaje da vidimo kakve će biti strategija i dinamika funkcionisanja EU kada je u pitanju politika proširenja i u kojoj meri će moći da se fokusiraju na tu oblast zbog različitih unutrašnjih kriza i nemogućnosti homogenog delovanja - objašnjava Perišić.

Jasan pravac

On napominje da je iz svih tih razloga teško predvideti šta bi moglo da se desi do 2035.

- Važno je da Beograd i Brisel razvijaju trenutne odnose i iskreno rade na tome da Srbija u doglednoj budućnosti bude članica EU. Ukoliko se taj odnos bude zasnivao na formi kao do sada, pitanje je kada Srbija može da postane deo EU - zaključuje Perišić.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje da je Brisel taj koji odlučuje, a da Srbija pokazuje da su evrointegracije za nju realne.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija