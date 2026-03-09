Slušaj vest

Vučić u Crvenki

Predsednika je u Crvenki dočekao veliki broj građana, sa kojima se pozdravio i razgovarao. On je potom počeo obilazak kompanije Sigma.

Rukovodilac kompanije se požalio na cevovode u ovoj opštini, a predsednik ga je uverio da će sve biti urađeno što pre.

- Kada uspemo da zamenimo azbestne cevi, onda uz tu tehnologiju možemo sa sigurnošću da garantujemo ljudima da je sve sigurno - naglasio je on.

Vučić se interesuje ko je glavni kupac proizvoda ove kompanije, koja se bavi izradom hlorogenskih postrojenja i dezinfekcionih sredstava.

- Najveći kupac bi trebalo da nam bude Ministarstvo zdravlja - rekao je rukovodilac kompanije.

Predsednik je naglasio da se seća velike uloge ove kompanije tokom pandemije korona virusa, i zahvalio se na tome.

Interesovao se i da li ima dovoljno radnika za CNC mašine, i istakao je da nam nedostaju radnici obučeni za te precizne sisteme.

- Rekao sam malopre, u 11 i 20 sam sinoć pozvao predsednika Vlade da donese odluku o zabrani izvoza. Kada sam video da su nestašice na određenim pumpama na prelazu između Austrije i Slovenije, tražio sam da se zabrani interventno izvoz. Sada imam bolje vesti, imamo veće rezerve nego one koje sam predstavio tokom govora o programu Srbija 2030. Dakle, imamo za 90 dana sigurne rezerve i dizela i benzina - naglasio je on.

Nešto manje su rezerve kerozina, ali to je bez vojnih rezervi, koje su značajne.

Kaže da 55 ljudi radi u kompaniji Sigma, i da je ta firma veoma važna zbog dezinfekcionih proizvoda, kako zbog bolnica, ali i zbog najavljene rekonstrukcije kanalizacionih sistema.

- Mi se trudimo da budemo lideri, uvek će biti onih koji služe tome da obaraju Srbiju. Postavili su neke izmišljene teritorije samo da bi se spuštala Srbija. Najvažnije je da su naši građani zadovoljni. Ljudi u BiH i dalje misle da oni imaju 200-300 evra veću platu nego u Srbiji. Sada imaju 180 evra manju platu, ali oni to i ne znaju. Navikli su da budu ispred Srbije. Promenila su se vremena, mi smo radili mnogo, ali meni je važno kako ljudi to u Srbiji vide, moraćemo još mnogo da radimo - naglasio je on.

Govoreći o "Smajliju", predsednik je rekao da je to izuzetno važno pitanje, i rekao je da sada sledi potpisivanje ugovora.

- Azvirt seli mašine sa Badovinaca i kreću da rade u najjačem mogućem tempu. Zašto je to važno? Ljudi nisu najsrećniji kada kažu prolazi auto-put kroz tu opštinu, misle da će brze dolaziti do Beograda. Ali nije to suština. Ali kada spojimo Bački Breg sa Somborom, Sivcem, Srbobranom, Novim Bečejem, sve opštine koje sam pomenuo će prodisati. Svi ljudi, a ljudi misle da je izuzetno dobro za njih samo ako pored njihove kapije prođe, to je najbolja vest za građane svih ovih opština - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da to dovodi nove investitore, čisti grad, umanjuje urušavanje asfalta...

O otkrićima Dragana Đilasa za listu u Smederevskoj Palanci, Vučić ističe da je ponosan na činjenicu da je vodio svoju politiku i da se tome suprotstavio od početka.

- To se dešava svuda. Mene više brine to što oni pokazuju šta žele da urade, a mi se svi pravimo da ne vidimo šta rade. Oni time pokazuju da su rekli da će da nas lustriraju, i da nam zabrane da se bavimo politikom, ali hoće prvo da završe sa opozicijom. Kada Crveni kmeri vladaju u režimu Pola Pota, nema pravo niko drugi da postoji. To mene zanima više od cele priče o njihovim sukobima. Taj manir u kom ste vi Bogovi, a svi drugi moraju da vam služe i nemaju pravo na drugi stav, to je nešto što zabrinjava. Vidim da su počeli da razumevaju da postoji jedan veliki deo Srbije koji ne želi da oni upravljaju ovom zemljom. Zamislite kako bi uništili Smederevsku Palanku da je date tako neodgovornim ljudima - kazao je predsednik.

Gostovanje predsednika na TV Kula

Predsednik je na samom početku upitan da prokomentariše kako mu se danas čini Kula, i istakao je da nikada nije zadovoljan.

- Ako ste zadovoljni previše onda ne tražite od sebe da radite više. To što je danas mnogo manje nezaposlenosti nego ranije ne znači da danas nemamo nezaposlenosti u Kuli.

- Mislim da je za Kulu od presudnog značaja, i to ljudi najčešće ne osećaju kao važnu stvar, a to je "Smajli", brza saobraćajnica koja ide od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa prema Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju, Kikindi i rumunskoj granici.

- Noćas sam zvao predsednika Vlade i zamolio ga da donesu odluku o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Zato što sam video šta se dešava u Austriji i drugde - rekao je on.

Predsednik je kratko podsetio na ogromnu štetu koja je naneta našem obrazovanju zbog blokada.

- Zahvaljujući nečijoj politici žrtvovanja dece zbog njihovih ciljeva, mi imamo izgubljenu generaciju u obrazovanju - ističe Vučić.

Vučić je istakao da će ljudi moći lakše da dišu kada se ostvare svi planovi za Kulu, da će grad biti lepši i uređeniji, i da neće biti potrebno da se svake godine ponovo asvaltiraju ulice zato što ih kamioni razaraju i uništavaju.

- Tek kada to ostvarite onda ozbiljni i veliki investitori hoće da razmatraju dolazak u Kulu i Sombor. Tek kad budemo završili kanalizaciju i vodovod svuda tek tada će ljudi moći da kažu. To nije mali novac. To Zapadno Bački okrug da sam gradi ne bi izgradio za 200 godina. Najvažnije je što će to da dovodi investitore ili dva velika investitora, ako računamo i Vrbas onda tri.

Dodaje da će uskoro krenuti voz do Budimpešte, da će ljudi moći da odu na kafu u prestonicu Mađarske i vrate se kući uveče.

- Dakle, ja mislim da je od izuzetnog značaja da mi to razumemo, ali da uvek shvatimo da može bolje i više. Ovde je jedna gospođa rekla, možda ste čuli, kaže: "Molim te Vučiću, ti posveti pažnju Kuli, Crvenki i Sivcu, ja onda znam da će biti dobro". Ja verujem u ljude koji ovde vode, ali da budem iskren, moja ideja je bio "Smajli". To je bila moja ideja, da izvučemo ljude iz Zapadnobačkog okruga iz svih problema - naglasio je on.

Time će čitav ovaj kraj dobiti novi život, rekao je predsednik.

On se zahvalio na gostoprimstvu svima u Kuli, i pozvao je ljude da 29. izađu na lokalne izbore i glasaju po svojoj savesti.