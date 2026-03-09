Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji Kula. Predsednik je na samom početku upitan da prokomentariše kako mu se danas čini Kula, i istakao je da nikada nije zadovoljan.

- Ako ste zadovoljni previše onda ne tražite od sebe da radite više. To što je danas mnogo manje nezaposlenosti nego ranije ne znači da danas nemamo nezaposlenosti u Kuli.

- Mislim da je za Kulu od presudnog značaja, i to ljudi najčešće ne osećaju kao važnu stvar, a to je "Smajli", brza saobraćajnica koja ide od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa prema Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju, Kikindi i rumunskoj granici. Noćas sam zvao predsednika Vlade i zamolio ga da donesu odluku o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Zato što sam video šta se dešava u Austriji i drugde - rekao je on.

Predsednik je kratko podsetio na ogromnu štetu koja je naneta našem obrazovanju zbog blokada.

- Zahvaljujući nečijoj politici žrtvovanja dece zbog njihovih ciljeva, mi imamo izgubljenu generaciju u obrazovanju - ističe Vučić.

Vučić je istakao da će ljudi moći lakše da dišu kada se ostvare svi planovi za Kulu, da će grad biti lepši i uređeniji, i da neće biti potrebno da se svake godine ponovo asvaltiraju ulice zato što ih kamioni razaraju i uništavaju.

- Tek kada to ostvarite onda ozbiljni i veliki investitori hoće da razmatraju dolazak u Kulu i Sombor. Tek kad budemo završili kanalizaciju i vodovod svuda tek tada će ljudi moći da kažu. To nije mali novac. To Zapadno Bački okrug da sam gradi ne bi izgradio za 200 godina. Najvažnije je što će to da dovodi investitore ili dva velika investitora, ako računamo i Vrbas onda tri.

Dodaje da će uskoro krenuti voz do Budimpešte, da će ljudi moći da odu na kafu u prestonicu Mađarske i vrate se kući uveče.

- Dakle, ja mislim da je od izuzetnog značaja da mi to razumemo, ali da uvek shvatimo da može bolje i više. Ovde je jedna gospođa rekla, možda ste čuli, kaže: "Molim te Vučiću, ti posveti pažnju Kuli, Crvenki i Sivcu, ja onda znam da će biti dobro". Ja verujem u ljude koji ovde vode, ali da budem iskren, moja ideja je bio "Smajli". To je bila moja ideja, da izvučemo ljude iz Zapadnobačkog okruga iz svih problema - naglasio je on.

Time će čitav ovaj kraj dobiti novi život, rekao je predsednik.

On se zahvalio na gostoprimstvu svima u Kuli, i pozvao je ljude da 29. izađu na lokalne izbore i glasaju po svojoj savesti.