VELIKI BROJ GRAĐANA SE OKUPIO DA POZDRAVI VUČIĆA U CRVENKI Predsednik im zahvalio na srdačnom gostoprimstvu: "Uradićemo važne i dobre stvari za sve" VIDEO
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas kompaniju Sigma u Crvenki, a tamo ga je dočekao veliki broj ljudi koji ga je sa oduševljenjem pozdravio.
Građani Crvenke su se okupili u velikom broju da dočekaju Vučića i pruže mu podršku u daljem radu.
Tu su i savetnik predsednika i lider SNS-a Miloš Vučević, ministarka Adrijana Mesarović i Sara Pavkov.
Kada je stigao, Vučića su okupljeni pozdravili aplauzom.
"Hvala za podršku, hvala za borbenost! Uradićemo važne i dobre stvari za sve", rekao je Vučić okupljenima.
