Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas kompaniju Sigma u Crvenki, a tamo ga je dočekao veliki broj ljudi koji ga je sa oduševljenjem pozdravio.

Građani Crvenke su se okupili u velikom broju da dočekaju Vučića i pruže mu podršku u daljem radu.

Tu su i savetnik predsednika i lider SNS-a Miloš Vučević, ministarka Adrijana Mesarović i Sara Pavkov.

Kada je stigao, Vučića su okupljeni pozdravili aplauzom.

"Hvala za podršku, hvala za borbenost! Uradićemo važne i dobre stvari za sve", rekao je Vučić okupljenima.

