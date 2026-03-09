Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas kompaniju Sigma u Crvenki, a tamo ga je dočekao veliki broj ljudi koji ga je sa oduševljenjem pozdravio.

Građani Crvenke su se okupili u velikom broju da dočekaju Vučića i pruže mu podršku u daljem radu.

Tu su i savetnik predsednika i lider SNS-a Miloš Vučević, ministarka Adrijana Mesarović i Sara Pavkov.

Kada je stigao, Vučića su okupljeni pozdravili aplauzom.