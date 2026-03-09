Slušaj vest

"Sve što radimo, radimo zbog budućnosti naše dece", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon posete Crveni.

Kako se može videti na fotografiji koju je objavio na svom zvaničnom Instagram nalogu, porodice iz Crvenke došle su sa decom da pozdrave predsednika. 

Prethodno kada je stigao, Vučića su okupljeni pozdravili aplauzom.

"Hvala za podršku, hvala za borbenost! Uradićemo važne i dobre stvari za sve", rekao je predsednik tom prilikom.

Ne propustitePolitika"ZAMISLITE KAKO BI UNIŠTILI SMEDEREVSKU PALANKU..." Vučić prokomentarisao aferu sa tzv. studentskom listom: Žele da nam zabrane da se bavimo politikom
WhatsApp Image 2026-03-09 at 15.36.46 (1).jpeg
PolitikaVELIKI BROJ GRAĐANA SE OKUPIO DA POZDRAVI VUČIĆA U CRVENKI Predsednik im zahvalio na srdačnom gostoprimstvu: "Uradićemo važne i dobre stvari za sve" VIDEO
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaNOVI PUTEVI, INVESTICIJE I VOZ DO BUDIMPEŠTE VRAĆAJU ŽIVOT ZAPADNOBAČKOM OKRUGU! Vučić u Kuli: Noćas sam zvao premijera da donesu odluku o zabrani izvoza nafte
Aleksandar Vučić
PolitikaUŽIVO VUČIĆ U CRVENKI, OBILAZI VINSKE PODRUME: Predsednika dočekao veliki broj ljudi, mališani imali poseban zahtev za njega
Screenshot 2026-03-09 163731.png