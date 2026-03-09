Politika
PORODICE SA MALIŠANIMA DOČEKALE VUČIĆA SA ODUŠEVLJENJEM Predsednik iz Crvenke poručio: "Sve što radimo, radimo zbog budućnosti naše dece" (FOTO)
"Sve što radimo, radimo zbog budućnosti naše dece", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon posete Crveni.
Kako se može videti na fotografiji koju je objavio na svom zvaničnom Instagram nalogu, porodice iz Crvenke došle su sa decom da pozdrave predsednika.
Prethodno kada je stigao, Vučića su okupljeni pozdravili aplauzom.
"Hvala za podršku, hvala za borbenost! Uradićemo važne i dobre stvari za sve", rekao je predsednik tom prilikom.
