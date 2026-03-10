Slušaj vest

Haos koji je nastao oko jedinstvene liste studenata blokadera i opozicije u Smederevskoj Palanci, gde su se kao u lošem špijunskom filmu, u kojem samo fale tajni agenti u dugačkim kožnim mantilima, pojavila dvojica studenata koji su za sebe rekli da su im kodna imena Kaluđer i Alek i da su došli sa zadatkom da sa liste izbace imena svih predstavnika opozicije, pokazuje da to nije tek usamljena epizoda pred lokalne izbore. Naprotiv, on je ogledni primer načina na koji danas funkcioniše veliki deo opozicione scene - bez jasne strukture, programa i odgovornosti i sa više međusobnog nadmetanja nego stvarne brige za građane!

U gradu koji je, po želji blokadera, trebalo da bude simbol nekakvog "novog političkog talasa", javnost je dobila sliku pravog stanja stvari u njihovim redovima. Smederevska Palanka deluje kao mala politička laboratorija, u kojoj su blokaderi pokazali kako se ideja o navodnom jedinstvu protiv vlasti sudara sa realnošću i raspada u paramparčad i u kojoj su se predstavnici opozicije šokirali kad su im došli navodni "predstavnici plenuma iz Beograda" s "pročišćenom listom", na kojoj nije bilo nijedno ime lokalnog opozicionog političara!

Postrojavanje

Slučaj Smederevske Palanke deluje kao pokazna vežba političke neozbiljnosti i nezrelosti blokadera, kako onih u opozicionim, tako i onih u studentskim redovima, i sasvim precizno objašnjava kako funkcioniše kalkulatski model u sastavljanju famozne studentske liste za velike izbore, ocenjuju sagovornici Kurira.

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je ovaj slučaj samo potvrdio da politika ne može da se vodi bez programa i da se zasniva isključivo na mržnji prema predsedniku Vučiću.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Takvim programom mržnje ne može da se ruši vlast nigde na svetu! Da bi došli na vlast, blokaderi moraju da imaju jasan program, da imaju ljude koje će prikazati i tako uveriti ljude da će predloženi program da i sprovedu. Pošto ništa od toga nemaju, nije ni čudno što se ovo događa u Smederevskoj Palanci. Zanimljivo je bilo posmatrati sve to i naglas reći: "Jesmo li vam rekli?" Zamislite šta se tek događa oko famozne studentske liste za parlamentarne izbore, koju kriju kao zmija noge! Smederevska Palanka je pokazatelj kako se to sastavlja. Dakle, postoji neki Kaluđer, neki Monah, Alek ili Perica, koji će doći i kazati šta im je preneseno iz nekih stranih ambasada, pa će da sve redom postrojavaju. To je očigledno budućnost koju oni nude i način kako misle da stvari treba da funkcionišu - objašnjava Deđanski.

On naglašava da mržnja koju su blokaderi pokazivali proteklih godinu i po dana po ulicama i fakultetima nije nestala u njihovim odnosima.

- Oni su kao rogovi u vreći, kao što vidimo. Niko nikome ne veruje, neki misle za sebe da su novi Napoleoni ili ko zna šta i ne mogu da trpe bilo koga drugog ko želi da takođe dođe na vlast. I to će se nastaviti i biće sve izraženije - zaključuje Deđanski.

Politička dilema

Politički analitičar Srđan Barac objašnjava za Kurir da događaji u Smederevskoj Palanci vraćaju u fokus staru političku dilemu u Srbiji - da li spontani društveni pokreti mogu da funkcionišu zajedno sa stranačkom opozicijom.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Studentski pokreti po pravilu insistiraju na autonomiji, spontanosti i moralnom legitimitetu. Njihova snaga leži u tome što nisu formalni politički akteri i što ne nose teret kompromisa, partijskih kalkulacija i političke prošlosti. S druge strane, opozicione partije deluju u okvirima realne politike kroz organizaciju, infrastrukturu, pregovore i strategiju. Tu se pojavljuje prvi sudar. Kada studenti i opozicija pokušaju da deluju zajedno protiv vlasti, obično se javljaju tri problema. Prvi je pitanje liderstva, tj. ko zapravo vodi proces. Drugi je pitanje političke odgovornosti. Studenti žele da ostanu simbol građanskog otpora, dok opozicija pokušava da tu energiju pretvori u politički rezultat. Treći problem je međusobno nepoverenje. Studenti često strahuju od političke instrumentalizacije, dok opozicija smatra da bez političke strukture protesti teško mogu dovesti do konkretne promene vlasti - navodi Barac.

On kaže da ovo iskustvo govori i o jednima i o drugima.

- O studentima govori da imaju snažan osećaj autonomije i otpor prema partijskom uticaju. O opoziciji govori da još uvek traži način kako da uspostavi poverenje sa društvenim pokretima koji ne žele da budu deo partijskog sistema. Ako postoji pouka iz ovog događaja, onda je to da promena vlasti u savremenim političkim sistemima gotovo nikada ne dolazi iz jednog izvora i uvek je deo nekog šireg plana - kazao je Barac.

Đilas: Neka se jave Alek i Kaluđer

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, rekao je da se u Smederevskoj Palanci dogodio sukob između opozicije i studenata kada je trebalo da se predaju liste za lokalne izbore u ovom gradu. Tada su se, kako je rekao Đilas, "pojavili studenti iz Beograda i tražili da se zajednička lista pročisti od lokalnih opozicionih političara"!

- Problem je nastao kad je jedan od opozicionih poslanika tražio da bude nosilac liste, što je odbijeno i Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i DSS su napravili svoju listu. SSP je sa predstavnicima studenata i drugih organizacija nastavio rad na zajedničkoj listi. Međutim, tada su se pojavila dva studenta iz Beograda koja nisu želela da kažu kako se zovu. Jedino što su rekli jeste to da su tu ispred beogradskih studenata, da su njihova kodna imena Kaluđer i Alek i da lista, koja je već gotova, treba da se pročisti tako što će se sa nje skinuti svi lokalni opozicioni političari, a možda i još neki ljudi, i da će o tome da odluče - kazao je Đilas u video-poruci na mreži Iks.

Nezvanično se saznaje da je Kaluđer Dušan Kaluđerović, student prodekan ETF, a Alek student Aleksandar Živojinović.

- To što su neka dva momka gledala previše akcionih filmova, dala sebi imena Kaluđer i Alek i nešto saopštila, ne znači da je to prihvaćeno. Pod takvim pritiskom deo ljudi odustao je od toga da bude na listi, a SSP je doneo odluku da ne učestvuje u izborima u Smederevskoj Palanci! Najlogičnije je da se sada Kaluđer i Alek snime, pojave stasom i glasom i da svi čujemo šta imaju da kažu, pošto su oni bili ti koji su dolazili u Smederevsku Palanku i prenosili takve zahteve - zaključio je Đilas.