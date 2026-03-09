Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, ali je posetio i Crkvu Svetog Nikolaja, kao i Vinske podrume, nakon gostovanja na TV Kula.

Predsednika je u Crvenki dočekao veliki broj građana, sa kojima se pozdravio i razgovarao.

Kako se može videti u dvorani u Sivcu, okupio se veliki broj građana. Na početku je intonirana Himna Srbije "Bože pravde", a potom je predsednik pozdravljen gromoglasnim aplauzom.

- Hvala na veličanstvenom dočeku. U Sivcu sam bio mnogo puta, ali nikada nisam video ovoliko ljudi, znam da vas ima i iz drugih opština, mnogo ljudi je ostalo ispred. Mi smo se danas okupili zbog onoga što će se desiti 29. marta, reč je o lokalnim izborima za Opštinu Kula. Ali je smisao je mnogo važniji od izbora, a smisao je da razmislimo o tome kakvu budućnost želimo i koliko je odgovornost na nama, i koliko moramo rada da uložimo da sačuvamo Srbiju, da bi išli napred, da bi svi išli napred - rekao je na početku predsednik.

Kako je istakao, sve opštine u Srbiji treba da napreduju.

- Samo danas kada smo ustali, nafta je bila oko 110 dolara, pre samo 10 dana je bila 65. Ceo svet ne zna šta da radi. Ovo vreme zahteva posvećenost, ne može da toleriše javašluk i nerad. Ne mogu da govorim o protivnicama, i nikada neću to da činim, ali sam nešto drugo pitao. Rekao sam: A šta će oni da urade? A da to vredi građanima Kule? Hoće oni da urade školu "20. oktobar" ili ćemo mi? Znate da oni to ne mogu i neće!

Jedino što znaju je — mi time smenjujemo Vučića i to je to. Vi mrzite, a mi ćemo da uradimo školu, naveo je.

- Radimo i gradimo, napredak Opštine Kula je ušao u plan 2030. Sad da vam otkrijem kada smo razgovarali sa timom eksperata oko razvoja infrastrukture u Srbiji, hoću da to svi znate, zato što ja mislim da je to najvažnija stvar za opstanak čitavog zapadnobačkog okruga i severnog dela južnobačkog okruga. Govorim o Vrbasu, Srbobranu, Bečaju. I naravno, u zapadno-bačkom okrugu govorim i o Odžacima, i o Apatinu, i o Somboru, podrazumeva se, i o Kuli - rekao je i dodao:

- Dakle, suština u sledećem, moja ideja bila, ovaj koridor smajli da se uradi, ta ideja će da znači i opstanak i neverovatan napredak za sve opštine zapadno-bačkog okruga. Kula je tu na dohvat između južnobačkog na početku zapadnobačkog okruga najviše će koristi u Somboru da ima, najviše koristi će Kula da ima jer to nije kao što ste videli to je ušlo u plan 2030. ali će to brže da bude završaveno, posebno ovaj deo od Bačkog Brega do E75 autoputa tu kod Vrbasa. Samo želim da znate da nije pitanje da li imate brzu saobraćajnicu, ovo je mnogo važnije pitanje. Ovo je pitanje dovođenja investitora, tek kada imate dobre puteve, tek tada možete da se nadate investitorima. Da to nismo uradili, samo bi nam odlazili ljudi.

Foto: TV Pink Printscreen

O ulaganjima i napretku

- I ono što je za vas najvažnije, nema više klaj-klaj, radovi će da se ubrzaju i neuporedivo će brže ići. Moramo da uradimo stazu u Crvenki, to je 2 miliona evra, i sve kad vam govorim sve ovo treba da finansira Opština Kula, koliko godina bi trebalo da se sve to završi. Moramo da uradimo i Zdravstveni centar u Kuli. Od Sombora do Vrbasa nemamo nijednu magnetnu rezonancu, ja ću se potruditi da dobijete najmanje dve!

Kako je rekao, kad ode u niški Klinički centar ili beogradski, izgleda kao spejs šatl, ali treba raditi i na drugim centrima, istakao je. Radi se i na promeni cevi kako bi se popravio kvalitet vode.

- Kada sam video kako izgleda u Kuli, to mora neuporedivo bolje da izgleda. Ne smeju Sombor, Kula.. nijedno drugo mesto ne sme da ima slabiju opremu nego Beograd! Tolike pare i za promenu azbestnih cevi, ali ćemo sve da uradimo. Voda je ogroman problem i rešićemo i kompletan problem i vodosnabdevanja i navodnjavanja u ovom delu - rekao je i dodao:

- Najvažnije je, uz obnovu škola, Domova zdravlja, zdravstvenih centara, deo smo uradili, deo nismo. I dobro je da postoji doza nezadovoljstva, jer moramo da težimo da uradimo više. Neće biti lako uz uslove u svetu, ali uz izgradnju brze saobraćajnice možemo dovesti investitore kako bi napredovao ovaj kraj u svim delatnostima — i zaposlenje i sve.

Foto: TV Pink Printscreen

O situaciji u svetu

- Bio sam u pravu kad sam govorio o sukobima u Evropi i Iran, ali očekujem još veće sukobe i probleme, na nivou celog sveta. Pre svega ekonomske, a takvi donose i političke probleme. A mi moramo da sačuvamo mir i naše ljude, to je najbitnije. Sve se može promeniti preko noći, zato moramo da svakoga dana donosimo prave odluke, zato su nam potrebni pravi ljudi. A juče čujem nekog političara kako se pravi lista i kako se vodi, a zamislite da oni vode Srbiju i razgovaraju sa svetskim liderima. Oni kažu: "mi ćemo da rešimo pitanje vode", a čekaj, kako? To ih niko ne pita - naveo je i dodao:

- Bez prebijenje pare, bez igde ičega, znamo kako ste pljačkali kad ste bili na vlasti. Izdvojili smo 10-11 miliona evra za ulaganje, a ja vam kažem da ni to nije dovoljno, a kako će oni to da urade? Ne znaju odgovor na ta pitanja, a samo nešto pričaju i najavljuju. Sve druge možete naći na njihovoj "studentskoj" listi sem studente. Na našoj listi ćete naći ljude iz svih mesta, svih zanimanja jer je naš posao da pokažemo da smo narodna lista, koja će da predstavlja svaku našu porodicu. I Jovo Bakić i Đilas postao student. Šta da radite...

1/11 Vidi galeriju Veliki miting Vučića u Sivcu Foto: TV Pink Printscreen

O lokalnim izborima

- Oni jesu favoriti na ovim izborima, usred Dragačeva im dođe neki strani stručnjak da im objašnjava kako nas da pobede. A što im je toliko stalo da nas pobede na lokalnim izborima u Lučanima, što je tim strancima toliko stalo da nas svuda pobede? Zato onoga što sam ponosan na vas, a to je nezavisna i slobodna Srbija. Svi hoće marionete u svetu, svi hoće poslušnike, svi hoće da mu date sirovine, ljude, prostor, da samo ponavljate šta kažu i odluče, a Srbija... je kao u taličnom Tomu jedno ostrvo slobodno i slobodarsko i zato hoće da nas pobede svuda. I zato ćemo da ih pobedimo svuda, i u svim tim opštinama i ovde u Kuli gde se najmanje nadaju!

Pre nekoliko dana je rekao da blokaderi, koji su uništavali zemlju, favoriti, ali — danas se Srbija diže i suprostavlja, rekao je.

- Kako vidim, Srbija se budi i svuda ljudi hoće da pokažu da razumeju da 29. marta glasaju i za pravac u budućnosti. Ljudi 29. marta biraju budućnost svoje porodice, a ništa nema važnije od toga. Zato i mi, da se ne delimo na ovoj listi, svi smo ista porodica. Porodica budućnosti i pobede Srbije! Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnost.

Plate i penzije nisu pale s neba, a biće samo veće nego do sada, naveo je.

- Ništa ne pada s neba, sve zavisi od rukovodstva i politike koju izaberemo. Zato vas molim da glasate po svojoj savesti, razmišljajte o svojoj porodici i Srbiji. Nije sramota izgubiti, a mi imamo obavezu da se borimo protiv onih koji su nam uništavali i koji planiraju da unište zemlju. I zato da ih pobedimo ubedljivo 29. marta, čisto kao suza! Vratićemo im srcem i olovkom, na svako njihovo uništavanje i rušenje! Beskrajno hvala za ogromnu podršku, ja vas volim, dragi prijatelji, živela Kula i živela Srbija!

Foto: TV Pink Printscreen

Gostovanje predsednika na TV Kula

Predsednik je na samom početku upitan da prokomentariše kako mu se danas čini Kula, i istakao je da nikada nije zadovoljan.

- Ako ste zadovoljni previše onda ne tražite od sebe da radite više. To što je danas mnogo manje nezaposlenosti nego ranije ne znači da danas nemamo nezaposlenosti u Kuli.

- Mislim da je za Kulu od presudnog značaja, i to ljudi najčešće ne osećaju kao važnu stvar, a to je "Smajli", brza saobraćajnica koja ide od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa prema Srbobranu, Bečeju, Novom Bečeju, Kikindi i rumunskoj granici.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Crvenka Foto: Ilija Ilić

- Noćas sam zvao predsednika Vlade i zamolio ga da donesu odluku o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Zato što sam video šta se dešava u Austriji i drugde - rekao je on.

Predsednik je kratko podsetio na ogromnu štetu koja je naneta našem obrazovanju zbog blokada.

- Zahvaljujući nečijoj politici žrtvovanja dece zbog njihovih ciljeva, mi imamo izgubljenu generaciju u obrazovanju - ističe Vučić.

Sve o obilasku predsednika pročitajte u našoj vesti OVDE.