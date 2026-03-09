Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je kompaniju SIGMA DOO u Crveniki.

- Ponosan kad vidim domaće kompanije koje razvijaju sopstvene tehnologije i proizvode koji su važni za svakodnevni život ljudi. Tokom obilaska Sigma d.o.o. imao sam priliku da vidim koliko znanje, rad i upornost naših ljudi mogu da doprinesu razvoju srpske privrede.

- Savremena rešenja za dezinfekciju vode koji obezbeđuju bezbednu i kvalitetnu pijaću vodu deo su ove fabrike, koja kontinuirano unapređuje svoju tehnologiju. To pokazuje koliko su umeće, inovacije i ulaganje u razvoj ključni za uspeh.

Kako je istakao Vučić naš cilj je da imamo što više ovakvih kompanija – koje razvijaju tehnologiju, osvajaju nova tržišta i pokazuju da je Srbija snažna i moderna zemlja.

