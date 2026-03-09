Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja na skupu u Sivcu govorio i o studentsko-blokaderskoj listi, Draganu Đilasu, kao i Jovi Bakiću. Predsednik je tom prilikom konstatovao da su "na toj studentskoj listi svi sem studenata".

Bio sam u pravu kad sam govorio o sukobima u Evropi i Iran, ali očekujem još veće sukobe i probleme, na nivou celog sveta. Pre svega ekonomske, a takvi donose i političke probleme. A mi moramo da sačuvamo mir i naše ljude, to je najbitnije. Sve se može promeniti preko noći, zato moramo da svakoga dana donosimo prave odluke, zato su nam potrebni pravi ljudi. A juče čujem nekog političara kako se pravi lista i kako se vodi, a zamislite da oni vode Srbiju i razgovaraju sa svetskim liderima. Oni kažu: "mi ćemo da rešimo pitanje vode", a čekaj, kako? To ih niko ne pita - naveo je i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Bez prebijenje pare, bez igde ičega, znamo kako ste pljačkali kad ste bili na vlasti. Izdvojili smo 10-11 miliona evra za ulaganje, a ja vam kažem da ni to nije dovoljno, a kako će oni to da urade? Ne znaju odgovor na ta pitanja, a samo nešto pričaju i najavljuju. Sve druge možete naći na njihovoj "studentskoj" listi sem studenata. Na našoj listi ćete naći ljude iz svih mesta, svih zanimanja jer je naš posao da pokažemo da smo narodna lista, koja će da predstavlja svaku našu porodicu. I Jovo Bakić i Đilas postao student. Šta da radite - zaključio je predsednik.

O lokalnim izborima

Predsednik je govorio i o lokalnim izborima, istakavši da se Srbija budi i da ljudi 29. marta biraju budućnost svoje porodice.

- Oni jesu favoriti na ovim izborima, usred Dragačeva im dođe neki strani stručnjak da im objašnjava kako nas da pobede. A što im je toliko stalo da nas pobede na lokalnim izborima u Lučanima, što je tim strancima toliko stalo da nas svuda pobede? Zato onoga što sam ponosan na vas, a to je nezavisna i slobodna Srbija. Svi hoće marionete u svetu, svi hoće poslušnike, svi hoće da mu date sirovine, ljude, prostor, da samo ponavljate šta kažu i odluče, a Srbija... je kao u taličnom Tomu jedno ostrvo slobodno i slobodarsko i zato hoće da nas pobede svuda. I zato ćemo da ih pobedimo svuda, i u svim tim opštinama i ovde u Kuli gde se najmanje nadaju!

Istakao je da se danas Srbija diže i suprostavlja.

- Kako vidim, Srbija se budi i svuda ljudi hoće da pokažu da razumeju da 29. marta glasaju i za pravac u budućnosti. Ljudi 29. marta biraju budućnost svoje porodice, a ništa nema važnije od toga. Zato i mi, da se ne delimo na ovoj listi, svi smo ista porodica. Porodica budućnosti i pobede Srbije! Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnost.