Ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić oglasio se prvi put nakon hospitalizacije zbog obostrane upale pluća.

- Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam posle tog strašnog dana 25. februara. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bih ovih dana trebalo da izađem i lečenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno ukazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti. Dan u kojem sam usnuo na odlasku iz života, pet dana bez svesti na ivici između života i smrti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja moga pokojnog oca Desimira, 2. marta.

Hvala svima koji ste verovali, strepeli i molili se za mene. Neka vam se dobrim sve vrati. Hvala divnim lekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra. Hvala onima što su bili uz mene, hvala i onima koji nisu, jer su mi pomogli da shvatim da moju pažnju nisu ni zasluživali. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj porodici, prijateljima i partijskim drugovima i drugaricama, državnim organima, crkvi, svima koji ste se molili da me Gospod sačuva i zaštiti. Pre više od 15 godina Kemal Monteno i ja smo zajedno pevali njegovu pesmu, za koju nisam ni slutio da ću je živeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno, jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima - poručio je Dačić.

Podsetimo, Dačić se nalazio u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća.

Iste večeri ministar je intubiran i priključen na aparate za disanje, a uz pomoć potpore za disanje je disao sve do 2. marta kada je skinut sa respiratora.

Istog dana kada je skinut sa respiratora, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intenzivnog lečenja i terapije.