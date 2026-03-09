- Predviđao sam 7:3 za njih, a biću zadovoljan samo ako bude 10:0 za nas. I to je jedino što me zanima. Jer ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo najgorima u Srbiji. Ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje najbolje i najodgovornije. Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti - rekao je, između ostalog, Vučić.