Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, a potom održao i miting u Sivcu. 

- Predviđao sam 7:3 za njih, a biću zadovoljan samo ako bude 10:0 za nas. I to je jedino što me zanima. Jer ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo najgorima u Srbiji. Ne smemo ni jednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje najbolje i najodgovornije. Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti - rekao je, između ostalog, Vučić. 

Kurir.rs

