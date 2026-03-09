Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se povodom izjava pevača Tonija Cetinskog i objavio fotografije iz istorije kada je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske.

- Zaprepašćeni i šokirani sramnim neistinama koje je širio pevač Toni Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se veliki broj Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pevač naveo u svom obrazloženju otkazivanja koncerta.

Na fotografijama koje su građani dostavili sasvim jasno se vide traktori sa srpskim izbeglicama, i deca koja su svoj privremeni smeštaj, nakon bekstva iz Hrvatske, našla pod krovom SPENS-a.

Uz fotografije koje su poslali, istakli su da su zgroženi širenjem laži o Novom Sadu, naglašavajući da je naš grad od svog osnivanja bio grad otvorenog srca. Multinacionalna i multikonfesionalna sredina, koja je uvek pružala ruku podrške, saosećanja i ljubavi svim nevoljnicima i stradalnicima.

Novi Sad će uvek biti grad koji se ponosi svojom istorijom, dobrotom i humanošću svojih građana. Uvek smo bili i bićemo grad koji pomaže svima kojima je pomoć potrebna. Zajednica koja se diči svojom multikulturalnošću i tolerancijom. I odlučno ćemo braniti čast i dostojanstvo našeg grada, od svih koji lažima žele da nas uvuku u svoje opskurne aktivnosti širenja mržnje i netolerancije.

Još jednom pozivam Cetinskog da se izvini građanima Novog Sada i Srbije, ali i Hrvatske zbog širenja neistina - istakao je Mićin.

