MIĆIN IZNEO DOKAZE, SPENS BIO PRIHVATNI CENTAR ZA IZBEGLICE IZ HRVATSKE Novi Sad će uvek biti grad koji se ponosi svojom istorijom, Cetinski da se izvini Srbima
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se povodom izjava pevača Tonija Cetinskog i objavio fotografije iz istorije kada je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske.
- Zaprepašćeni i šokirani sramnim neistinama koje je širio pevač Toni Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se veliki broj Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pevač naveo u svom obrazloženju otkazivanja koncerta.
Na fotografijama koje su građani dostavili sasvim jasno se vide traktori sa srpskim izbeglicama, i deca koja su svoj privremeni smeštaj, nakon bekstva iz Hrvatske, našla pod krovom SPENS-a.
Uz fotografije koje su poslali, istakli su da su zgroženi širenjem laži o Novom Sadu, naglašavajući da je naš grad od svog osnivanja bio grad otvorenog srca. Multinacionalna i multikonfesionalna sredina, koja je uvek pružala ruku podrške, saosećanja i ljubavi svim nevoljnicima i stradalnicima.
Novi Sad će uvek biti grad koji se ponosi svojom istorijom, dobrotom i humanošću svojih građana. Uvek smo bili i bićemo grad koji pomaže svima kojima je pomoć potrebna. Zajednica koja se diči svojom multikulturalnošću i tolerancijom. I odlučno ćemo braniti čast i dostojanstvo našeg grada, od svih koji lažima žele da nas uvuku u svoje opskurne aktivnosti širenja mržnje i netolerancije.
Još jednom pozivam Cetinskog da se izvini građanima Novog Sada i Srbije, ali i Hrvatske zbog širenja neistina - istakao je Mićin.