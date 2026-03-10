Slušaj vest

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom dve decenije od smrti dede Slobodana u Hagu.

- Došla sam ovog puta za godišnjicu smrti i ubistva mog dede u Haškom tribunalu. Sada sam dovoljno odrasla da mogu da učestvujem u svemu. Ponosna sam na mog dedu. On je bio pravi borac za pravdu i istinu -rekla je ona za TV Informer.

Marija je otkrila da studira novinarstvo na ruskom državnom univerzitetu u Moskvi i istakla da joj je otac Marko uvek pričao o dedi.

- I baka Mira mi je mnogo pričala o dedi. Mnogo mi nedostaje. Mnogo pričamo i o Srbiji i o Slobodanu - navela je Marija.

Na pitanje da li joj je tetka Marija idol, budući da nosi njeno ime, Marija je rekla da u porodici imaju dva Marka i dve Marije.

- Mislim da više ličim na tatu. A od moje mame nasledila sam talenat za umetnost. Svi su pravnici u toj porodici. Moj drugi deda bio je predsednik Ustavnog suda koji je inaugurisao Putina - kazala je Marija i dodala da se njen otac bavi građevinskim poslom, a majka je slikarka.

Ona je ispričala i kako su joj se upoznali roditelji.

- On tada nije znao dovoljno dobro ruski. Ona ga je naučila - ispričala je Marija.

Što se tiče ružnih stvari o dedi Slobodanu, Marija je rekla da je on bio borac za pravdu i istinu.

- Naravno da čujem šta se loše piše o njemu, ali ja to neću ni da otvorim ni da čitam. Ja znam istinu i znam da bih volela da imam brak kao što su nekada imali deda Slobodan i baba Mira, da ceo život razumete jedno drugo... Nadam se da ću i ja tako moći - poručila je ona.

Marija je rekla i da je odlučila da nauči srpski jezik.

- Pomogli su mi tata Marko i tetka Marija. Ja sam to odlučila pre šest meseci. Moj tata je mislio da mogu da naučim srpski kad želim. Prvi jezik na univerzitetu bio je španski, ali sam odustala. Sada sam zvanično promenila i prvi strani jezik mi je srpski - kazala je Marija.

Ona je dodala da ništa ne krije od oca Marka.

- Kada sam mu rekla da ću putovati u Srbiju, tata mi je rekao: "ajde dobro, kaži sve što želiš". Naravno da brine što sam ovde kao i svaki roditelj - kazala je Marija.