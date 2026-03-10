Srbija zaslužuje najbolje, najodgovornije, pobede i uspehe u budućnosti, dodao je Vučić.
"NEMA NIŠTA VAŽNIJE OD PORODICE I SRBIJE" Jaka poruka Vučića: Ljudi razumeju da 29. marta biraju budućnost svoje porodice (VIDEO)
- Ljudi razumeju da oni 29. marta biraju budućnost svoje porodice, a nema ništa važnije od porodice i Srbije, glasi poruka koju je Aleksandar Vučić poslao iz Kule koju je juče obišao.
On je dodao da Srbija zaslužuje najbolje i najodgovornije kao i pobede i uspehe u budućnosti.
Vučić je juče obišao Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, a potom održao i miting u Sivcu.
