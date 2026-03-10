Slušaj vest

Očigledno je da su blokaderi odustali od letošnjeg nauma odnosno protesta ispred Centra Sava gde su letos došli s transparentima da iskažu protivljenje Ekspo projektu.

U međuvremenu su u njihovim redovima nastali potpuno rasulo i nesloga pa su letošnje namere brzo pale u zaborav pošto nema nikog ni da se okupi a kamoli da nešto organizuje.

Tim povodom je na jednoj od televizija prikazan i prilog koji svedoči o rasulu blokadera.

"Danilo, ti se nalaziš ispred Sava centra. Tu bi trebalo da počne taj EXPO sastanak, i sećamo se kako je to izgledalo letos. Metalne ograde, policija i aktivisti, koji su sa ovim parolama pokušali da kažu svoje mišljenje, i da su protiv ovog projekta. Kakva je slika ovoga jutra?", čuje se na snimku iz televizijskog programa.

"Devet meseci kasnije, Nevena, slika je delimično kao u tom julu kada je održan prvi sastanak. Dakle ima policije, ima metalne ograde, ali nema aktivista. To je ukratko slika ovoga jutra ispred Sava centra", rekao je reporter koji je potom izašao iz kadra da bi pokazao da iza njegovih leđa nema ničega - odnosno blokadera.

Za većinu u Srbiji slika potpuno normalna. Običan radni dan u Beogradu, sve isto - samo njih nema...

Podsećanja radi, letos se mali broj blokadera okupio ispred SC kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo, i tada ih je bilo malo ali jutros apsolutno nikog.