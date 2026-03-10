Slušaj vest

Ono kad preko pulta u pekari, vidiš u zadnjoj prostoriji radnika kako hleb koji mu je ispao na prljav pod ‘ladno vraća u korpu...

Takav je osećaj kad do javnosti dospeju priče o zakulisnim radnjama u blokaderskom vrhu. Izdavali su se za svetionike demokratije, tvrdilli da nude apsolutno nov pristup politici, kleli se da posle njih ništa neće biti isto, najavljivali apsolutno nove ljude, kad ono: cvrc! Ispostavilo se da nas godinu i po dana zamajavaju nezrele budale i njihovi prefrigani i u sto specijalnih kampanja i ratova prekaljeni mentori.

Jedno od gvozdenih pravila među blokaderima koje je važilo od prvih dana bilo je da nema kritike u pokretu. Svi su bajni i sjajni, sve ide kao podmazano, najznačajnije naučno otkriće rektora Vladana Đokića i niza profesora sa beogradskih i drugih univerziteta bilo je da studentska go**a ne smrde, nego mirišu!

Ali, lak se ubrzano ljušti. Tako smo saznali za sukob novosadskih i beogradskih studenata, pa podele na "proevropsku“ i "suverenističku" struju, nestale su bile neke pare od donacija, otkrilo se da se brojke o učesnicima protesta lažiraju, čulo se da mladi blokaderi o opozicionim strankama misle gore nego glasači SNS... A sad nam je Dragan Đilas opisao scenu dostojmu serije "Alo, alo". Samo što ne bi trebalo da se smejemo. A videćemo, kako kažu Basara i Blic, zašto.

Elem, za neupućene: opozicija i studenti u Smederevskoj Palanci dogovorili se oko zajedničkog nastupa na lokalnim izborima, a onda su niotkuda došla dva mlada čoveka i naredila im da opozicioni kandidati ispadaju: "Ovo ćemo reći samo jednom: pročistite listu!"

Đilasovi su, naravno, rekli, da će naređenje izvršiti, ali se neko dosetio strance pita odakle su i kako se zovu. Za istoriju opozicne borbe u Srbiji, valjda.

"Naša kodna imena su Alek i Kaluđer, to je sve što treba da znate!"

I ovo nije šala, ovako je prema Đilasu, zaista tekao razgovor.

"Kodna imena", lebe mekani! Kao Tihi i Prle, kao Valter!

Sme li iko da se kladi da neki vickasti vučićevac neće banuti u sitne sate na sastanak lokalnog blokaderskog štaba i dubokim glasom reći: "Moje kodno ime je Gorski. Slušaj sad ‘vamo!"?

Ali, daleko je ovo od šale i komike!

Na stranu gađenje nad saznanjem da smo Đilasovu stranku smatrali "vodećom i najuticajnijom opozicionom strankom“, a da su kao pudlice podvili repove pred likovima koji su im se predstavili kao Alek i Kaluđer. Oni sede u Skupštini i prave zakone, a ne znaju da je replika "ako vam kažem to, moraću da vas ubijem“ samo fora iz vica!

Ozbiljna je stvar da mi i dalje ne znamo ko na teren šalje "šifrovane", ko upravlja fakultetskim nalozima blokadera, ko je proletos pravio planove za postavljanje kontejnetra i ko im, na kraju krajeva, šalje pare... Ko to prekraja političku scenu Srbije, pa briše jednu opoziciju i izmišlja drugu, po kom šnitu se to radi?

Pitanje je da li ćemo ikada u saznati punu istinu.

Ali, jedno nesumnjivo znamo, to nam pokazuje i ova tragikomična epizoda: i blokaderi i opozicione stranke ponižavaju i vređaju narod. Neotuđivo je pravo slobodnog čoveka da slobodno bira svoje predstavniek u vlasti. Ovakvim izbornim inženjeringom, krojenjem i prekrajanjem lista, manipulisanjem izbornom voljom, vređa se inteligencija građana, jer se veruje da oni sami nisu sposobni da izaberu one koji im odgovaraju. Na njih se, pri tome, gleda s visine, kao na lakovernu masu koju nije teško prevesti žednu preko vode.

I još nam se preti izlaskom na ulice ako na izborima ne pobede!