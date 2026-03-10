Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu, poručio je predsednik Vučić.
"IVICA UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE" Predsednik Vučić saopštio dobre vesti! Prva fotografija Dačića sa suprugom i sinom uoči otpusta (FOTO)
- Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i porodice koja slavi život i veliku pobedu. Da se niko ne naljuti, on je socijalista, ja nisam, te se zahvaljujem i Bogu.
- P.S. od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova, nema više lenčarenja. , našalio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz nasmejani emotikon, uoči Dačićevog izlaska iz bolnice.
Kurir.rs
