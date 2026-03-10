Slušaj vest

Do sada nije postignuto rešenje, dok predstavnici srpske zajednice poručuju da pitanja imovine treba rešavati kroz dijalog, a ne jednostranim potezima.

Više informacija o ovoj situaciji, za Kurir televiziju, otkrili su prof. dr Čedomir Antić - redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Nebojša Obrknežev - Centar za društvenu stabilnost.

- Moramo da izađemo iz faze u kojoj smo samo objekat u svemu. Očigledno je da smo žrtva agresije koja traje veoma dugo - još od četrdesetih godina prošlog veka. Pokušavali smo na različite načine da to sprečimo, ali se sve na kraju završilo sukobom sa našim stvarnim protivnicima. Nažalost, među njima su i velike sile bez kojih je teško funkcionisati na međunarodnoj sceni - rekao je Antić.

Kosovo između istorije i politike

Poručio je da društvo treba da prevaziđe međusobne podele, dok pitanje Kosova i dalje ostaje povezano sa istorijom, svetinjama i neispunjenim obavezama prema Srbima.

- Zbog toga je važno da prestanemo sa međusobnim optuživanjima o tome šta se dešavalo 1999, 2008. ili 2012. i 2013. godine. Kao društvo često nismo bili spremni da učinimo ono što je možda trebalo - da istrajemo do kraja i snažnije se suprotstavimo pritiscima. Istovremeno, veliki deo građana Srbije smatra Kosovo svetom zemljom, pre svega zbog manastira, svetinja i istorijskih mesta poput Gazimestana. Iako je Srbija, kroz različite sporazume, pravila ustupke i pokušavala da dođe do kompromisa, mnoge obaveze koje se odnose na prava Srba na Kosovu nisu ispunjene - objasnio je.

Planovi pomoći za Srbe na Kosovu

Obrknežev navodi da je situacija teška, ali da je još 2024. godine pokrenuta inicijativa da sva resorna ministarstva pripreme planove pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji.

- Situacija je veoma teška. Videćemo kako će se dalje razvijati pitanja vezana za univerzitet, zdravstvo i druge institucije na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o pomoći Republike Srbije, još pre oko godinu i po dana, tokom 2024. godine, svako resorno ministarstvo dobilo je zadatak da pripremi planove kako bi u svom domenu pomoglo Srbima na prostoru Kosova i Metohije - kaže Obrknežev.

- Predsednik je nedavno najavio i da će za svakog Srbina koji živi na Kosovu i Metohiji biti izdvojena veća primanja, što bi trebalo da predstavlja dodatnu podršku stanovništvu. Kada je reč o pitanju univerziteta, međunarodna zajednica, pre svega Sjedinjene Američke Države, Nemačka i Francuska, bi trebalo da pokaže veću odgovornost prema sporazumima koje je i sama potpisivala - zaključio je.

