Slušaj vest

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je prvu posetu Prištini, usled izbijanja nove institucionalne i zakonske konfuzije i političke krize izazvane neuspehom izbora novog predsednika, a potom i odlukom o raspuštanju centralne skupštine.

"Tokom telefonskog razgovora sa premijerom Aljbinom Kurtijem, komesarka Kos mu je rekla da će odložiti planiranu posetu Kosovu zbog nedavnih dešavanja. Premijer Kurti je izrazio svoju posvećenost putu ka EU i reformama vezanim za EU, posebno u kontekstu plana rasta za Kosovo. Komesarka Kos namerava da otputuje u Prištinu što je pre moguće“, rekao je portparol Evropske komisije, a prenosi Koha.

Marta Kos, iako datum nije zvanično potvrđen, trebalo je da poseti Prištinu u četvrtak, 12. marta, ali sada je, prema evropskim izvorima, poseta odložena.

U vezi sa novonastalom situacijom u Prištini, EU je istakla da "sa žaljenjem primaju k znanju šta se dogodilo i da "čekaju odluku Ustavnog suda Kosova".

Poseta komesarke Kos, imala je za cilj da pokaže da su sve procedure za ukidanje kaznenih mera protiv Prištine završene i da se sada očekuje nova dinamika u odnosima sa Evropskom unijom.

Priština je jedini centar na Zapadnom Balkanu koji komesarka Kos nije posetila otkako je preuzela funkciju u Komisiji za proširenje pre 14 meseci. Ostale centre je posetila više puta.

Razlozi koji se najčešće navode kao razlog zašto Kos još nije posetila Prištinu imali su veze sa merama, ali i sa višegodišnjom političkom krizom i neformiranjem institucija sa punim legitimitetom.