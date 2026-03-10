"Da veruju i delima, da veruju ozbiljnim i odgovornim ljudima, jer skupo, preskupo bi nas koštao voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost. Imali smo priliku da to vidimo posle 2000. godine. Nama je potrebna poštena, ali odgovorna politika i to je ono što mi nudimo. Ja da vam nudim kule i gradove i med i mleko i da će da cveta cveće svuda, neću. Biće još bezbroj problema, ali ćemo ih rešavati zajedno i hvatati se u koštac sa njima", poručio je predsednik.