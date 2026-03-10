Slušaj vest

Reč je o sedmočlanoj porodici za koju je država Srbija i opština Sevojno obezbedila građevinski materijal za izgradnju kuće. Ministarka Mesarović je dodala da sutra stiže još jedan šleper sa građevinskim materijalom.

Ministarka nije krila radost zbog porodice sa petoro dece koja dosad nije imala rešeno stambeno pitanje.

Tim povodom Mesarovićeva je poručila sledeće:

- Danas delimo posebnu radost sa porodicom Jeknić. Pre dva meseca posetili smo ih u njihovom domu, gde odrasta petoro divne dece. Takve porodice su najveće bogatstvo naše zemlje.

- Porodica Jeknić do sada nije imala rešeno stambeno pitanje i nisu imali obezbeđen svoj krov nad glavom. Zato smo se pobrinuli da zajednički pomognemo i obezbedimo kompletan građevinski materijal za izgradnju njihove kuće. Danas stižu prve ture materijala, dovoljne da radovi počnu, a već sutra stiže nov šleper sa dodatnim građevinskim materijalom. Želimo da im pomognemo da izgrade svoj dom, da imaju sigurnost i budućnost pod svojim krovom.

- To je politika koja stavlja porodicu na prvo mesto. Zahvaljujući odgovornoj i posvećenoj politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, uz podršku Vlade Republike Srbije, predsednika Vlade, Srpske napredne stranke i njenog predsednika Miloša Vučevića, nastavljamo da pomažemo našim ljudima, da rešavamo važna životna pitanja i da gradimo Srbiju u kojoj svaka porodica ima priliku za siguran i dostojanstven život, poručila je ministarka Mesarović.