Raskol i sukobi između plenumaša i opozicionara se nastavljaju traju već danima, a poslednja dešavanja u Smederevskoj Palanci dodatno su ogolila pukotine između blokadera i dela opozicije.

Ovog puta, istaknuti blokader Pavle Cicvarić, koji je godinu i po dana glumio žrtvu režima i nezavisnog studenta, sada tvrdi da je Dragan Đilas u pravu i da "komesari" uništavaju jedinstvo.

On je naveo u objavi na Iksu, kako javnost "kumi i moli" da se bar na lokalnim izborima izađe jedinstveno i da se ne pravi haos.

- Onda, tamo gde ima nekakve saradnje, pojave se kojekakvi "komesari" i upropaste sve unošenjem podela. Kad prestane ograđivanje i podela na "čiste" i "uprljane", možda i smenimo režim - poručio je Cicvarić.

Informacije o raspadu blokaderske liste u Smederevskoj Palanci, podsetimo, potvrdio je i lider SSP Dragan Đilas koji je rekao da su vođeni razgovori predstavnika lokalnih stanačkih organizacija i jednog studenta koji je imao ovlašćenje beogradskih studenata oko formiranja zajedničke liste i da su ti razgovori počeli jako davno.

On je u svom obraćanju na društvenim mrežama, nakon što su stigle optužbe predstavnika "studentske liste" iz Smederevske Palanke, izneo svoj deo priče, optuživši studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste.