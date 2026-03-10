Slušaj vest

Politička scena u Srbiji ubrzano se zagreva pred nove izborne okršaje i sve je očigledniji jaz između poruka koje građanima šalju vlast i blokaderi. S jedne strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić insistira na rezultatima i političkoj stabilnosti, uz izražavanje spremnosti da se na izborima kandiduju konkretni ljudi i politika koju građani mogu jasno da procene. Sa druge strane, u redovima onih koji sebe predstavljaju kao alternativu vlasti iz dana u dan izbija novi haos - od sukoba na terenu do sve čudnijih informacija o tome ko zapravo vuče konce u tom pokretu.

Centri moći

Povod za novu polemiku bila filmska priča u Smederevskoj Palanci, gde su se, kao u lošem špijunskom trileru, pojavila dvojica studenata koji su za sebe rekli da su im kodna imena Kaluđer i Alek i da su došli sa zadatkom da sa liste izbace imena svih predstavnika opozicije. Ovaj događaj ne samo da je ogolio nakaradne odnose između opozicije i tzv. studenata, već je otvorio pitanje ko zapravo donosi odluke u njihovom političkom bloku. Vučić je, komentarišući tu situaciju, poručio da je ponosan što vodi svoju politiku i što je odgovoran građanima Srbije, ali da ga istovremeno brine ono što se može videti na drugoj strani, što samo pokazuje kakvu bi politiku vodili kada bi došli na vlast.

Vlast konstantno insistira na samostalnoj politici u interesu Srbije i njenih građana, a u blokaderskom pokretu je očigledno sve teže sakriti pravi njihov karakter, a to je da su isturena ruka stranih ambasada i službi čiji je jedini cilj destabilizacija Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Vučić za Zidojče Cajtung: Srbija nije ničija marioneta "Srbija nije ničija marioneta, ni ruska ni američka i nastaviće da vodi samostalnu politiku zasnovanu na nacionalnim interesima", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za Zidojče Cajtung, govoreći o položaju naše zemlje u novim okolnostima na geopolitičkoj sceni. On je u razgovoru koji je vodio nemački novinar Tobias Cick govorio o svim temama važnim za Srbiju sa posebnim osvrtom na odnos naše zemlje prema SAD, EU i Rusiji.

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže za za Kurir da je sasvim sigurno da opozicione izborne liste blokadera oslikavaju želju stranih centara moći da destabilizuju našu zemlju.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- U toku je hibridni rat protiv naše zemlje u kome se koriste apsolutno sva sredstva, od terenskih do separatističkih, pa naravno i onih politčckih. Mene apsolutno ne iznenađuje, dugo sam upozoravao da se političko dejstvo opozicije rukovodi iz centara moći i iz ambasada političkog Zapada. U Smederevskoj Palanci je sve isplivalo. Dakle, to neosporni dokaz upliva u njihovu politiku istih centara moci. Oni smatraju da na svim tačkama treba da destabilizuju izborni proces. Već su izlazili i javno govorili da će izbori biti pokradeni. Oni se pripremaju za svoj poraz kako bi dalje pokušali da idu u destabilizaciju naših državnih institucija. Aktuelna vlast je dokazala da je suverena u donošenju svojih odluka, da je nacionalno odgovorna, da brani elementarne interese srpskog naroda i kao takvu je građani prepoznaju. Zbog toga će trijumf vladajuće koalicije i biti toliko veličanstven i na ovim lokalnim izborima ali i na dolazećim republičkim - smatra Matović.

Podela plena

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da je slučaj Smederevske Palanke na čistac isterao ono što je narod odavno naslućivao - da se ne radi o volji građana, već o diktatu iz nevidljivih centara moći.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Dok se aktuelna vlast bori za svaki pedalj srpske samostalnosti, na drugoj strani imamo aktere koji podsećaju na likove iz loših špijunskih filmova. Studenti sa kodnim imenima očigledno ne deluju iz uverenja, već po strogo definisanim instrukcijama. Postavlja se pitanje ko im šalje te poruke, ko su ti nevidljivi izvori koji diktiraju izborne liste. Sve ukazuje na to da su studenti blokaderi koji blokiraju saobraćaj i maltretiraju građane samo isturena ruka stranih ambasada i službi čiji je jedini cilj destabilizacija Srbije. Umesto indeksa, u rukama drže puškice sa instrukcijama dobijenim u mračnim hodnicima stranih ispostava. Dok narodu prodaju priču o slobodi, unutar blokaderskog kampa bukti rat. Paradoksalno je da se propala opozicija i njihovi studentski izvršioci već sada svađaju oko fotelja i privilegija, iako izbore još nisu ni videli, a kamoli na njima pobedili. Ponašaju se kao da je država njihov plen koji treba raskomadati, pokazujući neverovatnu dozu bahatosti i odsustvo realnosti - naglašava Lisica.

Prema njegovim rečima, program blokadera je jednostavan - biti protiv svega.

- Protiv su ekonomskog napretka, protiv su svakog infrastrukturnog projekta koji menja lice Srbije, a što je najtragičnije, udaraju na same temelje našeg identiteta, na Srpsku pravoslavnu crkvu, pokušavajući da sruše duhovni stub naroda zarad jeftinih poena kod svojih stranih mentora. Razlika između dve ponuđene politike nikada nije bila jasnija. Na jednoj strani imamo politiku suvereniteta, samostalnosti i jasnog plana za budućnost. Politiku koja insistira na tome da se o sudbini Srbije odlučuje u Beogradu, a ne u stranim prestonicama. Na drugoj strani je podanički mentalitet onih koji bi Srbiju vratili u vreme kada se po mišljenje išlo u ambasade, a država vodila preko SMS poruka sa kodnim potpisima. Srbija ne sme i neće dozvoliti da je vode oni koji su sopstveni narod zamenili za strane interese, a političku borbu sveli na ulične blokade i tajne šifre - zaključuje Lisica.