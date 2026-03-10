Slušaj vest

Novinar sa KiM Milaim Zeka izneo je tvrdnje da su, prema presretnutim telefonskim razgovorima, pojedinci koje on povezuje sa premijerom Aljbinom Kurtijem govorili o mogućem organizovanju atentata na američkog diplomatu Ričarda Grenela.

Naime, kako je naveo u snimku koji je objavljen na mreži X, militanti Kurtija su snimljeni na prisluškivanim telefonskim razgovorima kako govore da će organizovati atentat na Ričarda Grenela.

- Danas, militantne grupe u nemačkom gradu Gizi presretaju prisluškivane razgovore nemačkih službi, BND-a i američke agencije. Kažu da će izvršiti pokušaj atentata na Grenela u Berlinu. Na prisluškivanim razgovorima se navodi da kada Grenel dođe, treba da organizuje pokušaj atentata - čuje se kako kaže Zeka na snimku.

Pogledajte njegovu izjavu u nastavku:

Ričard Grenel je tokom mandata Donalda Trampa bio specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, a kasnije i vršilac dužnosti direktora Nacionalne obaveštajne službe SAD