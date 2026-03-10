Slušaj vest

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je danas da još jednom poziva hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da se izvini zbog izjava da je SPENS bio logor tokom devedesetih godina zbog čega je otkazao i nastup, ali i da je pop pevač Jakov Jozinović dobrodošao u Novom Sadu i da će biti srdačno dočekan.

- Ja ću pre svega da ponovim da je to što je uradio Toni Cetinski zaista sramotno, da iznese jednu takvu brutalnu laž da bi pokrio očigledno svoj neuspeh koji je trebalo da usledi na tom koncertu što se tiče broja ljudi - rekao je Mićin novinarima.

Mićin je rekao i da ne vidi drugi razlog osim loše prodaje karata za postupak otkazivanja koncerta na sam dan koncerta, jer je Cetinski već tri puta nastupao u Novom Sadu.

- On je naveo neke razloge koji su navodno nastupili i pre ta tri nastupa koja je već održao. Naštetio je ugledu grada, SPENS-a i smatram da treba javno da se izvini - rekao je Mićin.

Žarko Micin Toni Cetinski Foto: Grad Novi Sad, Antonio Ahel/ATAImages

On je dodao i da od nedelje dobija od Novosađana dosta fotografija kako je izgledao SPENS tokom devedesetih godina i da je te fotografije objavio i na svom instagram profilu, a da one pokazuju da je SPENS bio prihvatni centar za izbeglice kroz koji je prošlo preko 16 hiljada ljudi, sa preko četiri hiljade dece.

- Nikakav logor. U Novom Sadu nikada nije bio niti jedan logor, a pogotovo ne SPENS koji je bio prihvatni centar - istakao je Mićin.

Prema njegovim rečima, Novi Sad je otvoren grad, multikulturalan i poštuje svaku naciju.

- Ceo grad priča o tome. Ovo je bio predmet ujedinjenja, jer su čak i članovi opozicije osudili postupak pevača iz Hrvatske - rekao je Mićin.

Gradonačelnik je naglasio je i da je mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović, od koga trenutno udruženja veterana u Hrvatskoj traže da otkaže koncert u SPENS-u za vikend, apsolutno dobrodošao i da očekuje da će on doći i uveseliti ljude svojom pesmom.

- Mi ga očekujemo, dočekaćemo ga našom srdačnom dobrodošlicom kao i sve koji dođu u Novi Sad. Nadam se da se neće osvrtati na pritisak tih njihovih udruženja - rekao je Mićin.

Cetinski je otkazao koncert u subotu u novosadskoj hali Spens zbog, kako je tvrdio na društvenim mrežama, "brojnih svedočenja Hrvata o tome kako im ta hala budi bolna sećanja i uspomene". Cetinski se pozvao na navodne tvrdnje pojedinaca da je ta hala tokom devedesetih godina služila kao logor za hrvatske zarobljenike.