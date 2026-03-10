- Ovaj plan predstavlja sveobuhvatnu strategiju koja Srbiji omogućava da dugoročno planira razvoj, ubrza ekonomsku konvergenciju sa razvijenijim evropskim državama i obezbedi bolji kvalitet života za građane. Poseban akcenat stavljen je na investicije u infrastrukturu, energetiku, zdravstvo, nove tehnologije i demografsku politiku, kao i na nastavak evropskog puta Srbije. Plan "Srbija 2030/2035" nije samo dokument, već poziv na zajednički rad, znanje i odgovornost kako bi Srbija u narednoj deceniji nastavila put stabilnog razvoja i jačanja svoje pozicije u Evropi i svetu - rekao je Nemanja Starović.