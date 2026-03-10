Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović osvrnuo se na značaj razvojnog plana "Srbija 2030/2035" i njegov uticaj na budući ekonomski, društveni i institucionalni razvoj zemlje.

- Ovaj plan predstavlja sveobuhvatnu strategiju koja Srbiji omogućava da dugoročno planira razvoj, ubrza ekonomsku konvergenciju sa razvijenijim evropskim državama i obezbedi bolji kvalitet života za građane. Poseban akcenat stavljen je na investicije u infrastrukturu, energetiku, zdravstvo, nove tehnologije i demografsku politiku, kao i na nastavak evropskog puta Srbije. Plan "Srbija 2030/2035" nije samo dokument, već poziv na zajednički rad, znanje i odgovornost kako bi Srbija u narednoj deceniji nastavila put stabilnog razvoja i jačanja svoje pozicije u Evropi i svetu - rekao je Nemanja Starović.

Ne propustitePolitikaTAČKA PREOKRETA ZA BUDUĆNOST! Analiza Nacionalne strategije razvoja Srbije do 2030: Ispisuju se nove stranice razvoja, možemo postati "BALKANSKI TIGAR"
collage copy.jpg
PolitikaFABRIKA DRONOVA I ROBOTA, VEŠTAČKA INTELIGENCIJA - ALI I BRIGA ZA OBIČNOG ČOVEKA: Ovo su glavne poruke predsednika Vučića sa predstavljanja plana Srbija 2030
Aleksandar Vučić Srbija 2030
InfoBizMoramo da rastemo još brže! Ministar Siniša Mali o programu Srbija 2030: Najambiciozniji i najobimniji program u srpskoj istoriji
Siniša Mali (1).png
PolitikaVUČIĆ TRASIRA PUT NAŠE BUDUĆNOSTI Predsednik se oglasio: Plan i program napretka jedne zemlje je osnova onoga na čemu zasnivate njen uspeh! (VIDEO)
Aleksandar Vučić