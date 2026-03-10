Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Snežana Paunović održala je bilateralni sastanak sa ministarkom za socijalnu sigurnost Republike Finske Sani Gran-Lasonen, na marginama 70. zasedanja Komisije Ujedinjenih nacija za status žena.

Tokom razgovora razmenjena su mišljenja o ključnim izazovima u oblasti zaštite prava žena, sa posebnim osvrtom na problem femicida, koji predstavlja ozbiljan društveni izazov prisutan širom sveta.

Sagovornice su istakle značaj daljeg unapređenja zakonske regulative i institucionalnih mehanizama u obe države, kako bi se obezbedila efikasnija zaštita osetljivih društvenih grupa, pre svega žena i dece.

Posebna pažnja posvećena je rastućem problemu digitalnog nasilja, kao i potrebi za jačanjem međunarodne saradnje i razmene dobrih praksi u cilju njegovog suzbijanja.

Ministarka Gran-Lasonen uputila je poziv ministarki Paunović za učešće na Samitu u Kopenhagenu posvećenom rodnoj ravnopravnosti i unapređenju prava žena i devojčica.

Ministarka Paunović osvrnula se i na nedavnu posetu Finskoj, ističući značaj saradnje dve zemlje u oblastima javne uprave, socijalne politike i rodne ravnopravnosti.

Tokom sastanka preneti su i pozdravi ministarke lokalne i regionalne uprave Finske, uz obostranu spremnost za dalje jačanje saradnje između institucija dve države.