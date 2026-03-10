HRVATSKA U PANICI - VOJSKA SRBIJE IMA BALISTIČKE SUPERSONIČNE RAKETE! Anušić: "Nadam se da će ostati kod njih u skladištu, gde im je i mesto"
Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je danas, komentarišući pisanje medija da Srbija ima hipersonične rakete dometa od 300 kilometara, da se nada da će one "ostati kod njih u skladištu, gde im je i mesto".
"Ono što smo mogli danas da pročitamo, čini mi se da imaju hipersonične rakete koje imaju domet 300 kilometara i lete šest mahova što je ozbiljno naoružanje i samo to mogu reći, mi treba da činimo i radimo na snaženju naših odbrambenih kapaciteta i potencijala", rekao je Anušić u Splitu.
Anušić je dodao i da Srbija poslednjih desetak godina intenzivno ulaže u modernizaciju oružanih snaga.
Portal Tango Six navodi da Vojska Srbije poseduje supersoničnu kvazi-balističku raketu dometa (minimum) 250 kilometara. Reč je o kineskoj raketi vazduh-zemlja CM-400. Dve rakete ovog tipa danas su uočene podvešene na višenamenskom borbenom avionu MiG-29SM+ Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.