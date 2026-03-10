Slušaj vest

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je danas, komentarišući pisanje medija da Srbija ima hipersonične rakete dometa od 300 kilometara, da se nada da će one "ostati kod njih u skladištu, gde im je i mesto".

Ivan Anušić Foto: Beta Edvard Susak

"Ono što smo mogli danas da pročitamo, čini mi se da imaju hipersonične rakete koje imaju domet 300 kilometara i lete šest mahova što je ozbiljno naoružanje i samo to mogu reći, mi treba da činimo i radimo na snaženju naših odbrambenih kapaciteta i potencijala", rekao je Anušić u Splitu.

Anušić je dodao i da Srbija poslednjih desetak godina intenzivno ulaže u modernizaciju oružanih snaga.