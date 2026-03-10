Slušaj vest

Opozicioni novinar Radmilo Marković izneo je kritike na račun blokadera i komentarisao je ozbiljne propuste i greške koje su uočene prilikom predaje izbornih lista.

Marković je istakao da čitava situacija pokazuje potpuni nedostatak organizacije i veština svih koji žele da učestvuju u tom izbornom procesu.

- Imamo izjave koje pokazuju da ljudi baš nisu svesni šta rade. Ne postoji koordinacija, ne postoji pravni tim koji će da kaže "to tako treba, ne može ovako". Imamo izjave kako je neko došao pa mi stavio da ja potpišem i ja potpisao iako nisam nadležan– rekao je Marković.

Upravo zbog toga, kako dodaje, dodatno zabrinjava činjenica da se takve elementarne greške uopšte događaju.