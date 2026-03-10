BRUKA BLOKADERA! POKUŠAVAJU DA SE UMEŠAJU U IZBORNI PROCES, A NEMAJU NI ELEMENTARNO ZNANJE Opozicioni novinar ih raskrinkao: Nisu baš svesni šta rade! VIDEO
Opozicioni novinar Radmilo Marković izneo je kritike na račun blokadera i komentarisao je ozbiljne propuste i greške koje su uočene prilikom predaje izbornih lista.
Marković je istakao da čitava situacija pokazuje potpuni nedostatak organizacije i veština svih koji žele da učestvuju u tom izbornom procesu.
- Imamo izjave koje pokazuju da ljudi baš nisu svesni šta rade. Ne postoji koordinacija, ne postoji pravni tim koji će da kaže "to tako treba, ne može ovako". Imamo izjave kako je neko došao pa mi stavio da ja potpišem i ja potpisao iako nisam nadležan– rekao je Marković.
Upravo zbog toga, kako dodaje, dodatno zabrinjava činjenica da se takve elementarne greške uopšte događaju.
- Sve tp smo imali prilike da vidimo. Ima tu jednog i drugog. Postavlja se pitanje zbog čega, ako je to tako, zbog čega ne postoji znanje o tome šta treba da se radi. Pošto su to sve tehničke stvari, mi smo sve u tehničkim stvarima, mora da postoji neka forma koja mora da bude u redu. Tako da postavlja se pitanje zbog čega ne postoji to znanje ili loša volja ili tako dalje. To su sve pitanja.