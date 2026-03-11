Slušaj vest

Poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) u Skupštini Srbije Marko Milošević izjavio je da "zna pouzdano" da je njegov deda, nekadašnji predsednik države Slobodan Milošević, "1997. razmišljao o tome da više ne bude predsednik, ali da ga najbliže okruženje u tome nije podržalo i ubedilo drugačije".

"Da li je bilo grešaka ili propusta - sigurno jeste, zbog čega se i pola svog života trudim da objektivno upoznam istinu, jer vidim da pored snažno pozitivnog i afirmativnog, postoji i snažno negativan sentiment prema Miloševiću, koji takođe smatram relevantnim", rekao je Marko Milošević, u intervjuu za današnji list Politika, povodom 20 godina od smrti njegovog dede Slobodana Miloševića.

Marko Milošević Foto: Kurir Televizija

"Apsolutno ne pretpostavljam da je neko u pravu samo zato što je moj, svako ko me poznaje zna da nisam ni pristrasan ni emotivan u bilo kom svom stavu ili analizi, kao i da najviše od svega cenim istinu", rekao je Marko Milošević.

Na pitanje gde je Slobodan Milošević grešio i šta je trebalo drugačije, on je naveo da "savremenici i učesnici događaja svedoče o tome da se od početka krize aktivno radilo, prvo na prevenciji, a zatim kada to nije uspelo, na bržem okončanju rata na prostoru bivše SFRJ i kasnije agresije NATO-a 1999".

"Da li je ovde bilo prostora za drugačije poteze i odluke, to znaju samo oni koji su u tome učestvovali i imali sve relevante faktore i činjenice na raspolaganju", rekao je Milošević.

On je objasnio i da su njegove političke ambicije da učestvuje u reformi prosvete i izgradnji funkcionalnog socijalno pravednog društva, kao i da je zbog toga odlučio da uđe u politiku.