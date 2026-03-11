"Dvadeset godina od smrti Slobodana Miloševića jasno je da su svi neprijatelji Miloševića bili neprijatelji Srbije, jasno je i da su Slobodana napadali zbog Srbije a ne Srbiju zbog Slobodana. Jasno je i da je Slobodan Milošević bio ne svojom krivicom bez saveznika 1995. ali i da je trebao da uđe u rat sa Hrvatskom u vreme Bljeska i Oluje pa makar samo ubrzao ono što se neminovno desilo 1999. Jasno je i da bez njega ne bi bilo ni Republike Srpske ni odbrane Kosova i Metohije ni Rezolucije 1244. Jasno je da je za Srbiju žrtvovao i sebe i porodicu. Jasno je i da su priče o njegovom opljačkanom bogatstvu lažne koliko i da je Kosmet demokratsko pitanje. Jasno je i da od slanja Karađorđeve glave Turcima, pa do streljanja Apisa nije bilo veće nacionalne izdaje od prodaje Slobodana Miloševića Evropskoj uniji i NATO paktu. Jasno je i da je Srbija prodaju Miloševića od strane najgorih među Srbima platila nezavisnošću. Sve je jasno samo nije jasno zašto se Slobodanu Srbija bar mrtvom nije odužila. Zašto Slobodan Milošević nema ni jednu ulicu, spomenik, školu, ime ordena. Kako možemo da se ponosimo Republikom Srpskom i da u zaborav guramo život i smrt Slobodana Miloševića a da žive sahranjujemo Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Kako možemo da slavimo i Košare i Paštrik i herojsku vojsku koja se tukla sa NATO paktom ali ne dajemo ni jednoj jedinici ime vrhovnog komandanta te vojske. Zašto nam je važniji sud o Slobodanu Miloševiću onih koji su nas bombardovali nego sećanje Srba na čoveka koga su i pod bombama birali da ih vodi. Kako možemo za sebe da govorimo da smo narod koji voli slobodu ako smo zaboravili Slobodana? Srbi šta vam nije jasno?", poručio je Vulin.