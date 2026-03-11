Slušaj vest

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom godišnjice njegove smrti, a ekskluzivno za Kurir govorila je u Požarevcu.

Dolazak studentkinje državnog Univerziteta u Moskvi ponovo je skrenuo pažnju javnosti na članove porodice Milošević koji se retko pojavljuju u medijima.

Marija je otkrila za Kurir da studira novinarstvo, te da li planira da krene dedinim stopama i odabere politiku kao profesiju.

- Mogla bih da se bavim politikom iako studiram novinarstvo. Novinar sve zna i može da se bavi čime god želi - kaže Marija.

Otkrila je i koliko je realno da dođe da živi u Srbiji.

- Ne mogu stalno da živim u Srbiji, majka i otac su mi u Rusiji. Ali, često dolazim u Srbiju, nevezano za godišnjice, sviđa mi se ovde, imam osećaj da je ovo moja zemlja - kaže Marija.

Prisustvovaće i događaju u Ruskom domu u centru Beograda.

Slobina unuka Marija Milošević na grobu u Požarevcu