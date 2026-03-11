UNUKA SLOBODANA MILOŠEVIĆA ZA KURIR SA DEDINOG GROBA U POŽAREVCU: Otkriva da li i ona ulazi u politiku i čime se bavi
Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom godišnjice njegove smrti, a ekskluzivno za Kurir govorila je u Požarevcu.
Dolazak studentkinje državnog Univerziteta u Moskvi ponovo je skrenuo pažnju javnosti na članove porodice Milošević koji se retko pojavljuju u medijima.
Marija je otkrila za Kurir da studira novinarstvo, te da li planira da krene dedinim stopama i odabere politiku kao profesiju.
- Mogla bih da se bavim politikom iako studiram novinarstvo. Novinar sve zna i može da se bavi čime god želi - kaže Marija.
Otkrila je i koliko je realno da dođe da živi u Srbiji.
- Ne mogu stalno da živim u Srbiji, majka i otac su mi u Rusiji. Ali, često dolazim u Srbiju, nevezano za godišnjice, sviđa mi se ovde, imam osećaj da je ovo moja zemlja - kaže Marija.
Prisustvovaće i događaju u Ruskom domu u centru Beograda.
- Imam događaj u Ruskom domu, tamo će biti izložba, mnogi moji prijatelji će biti tamo. Vraćam se 14. marta u Moskvu jer imam obaveze na fakultetu - zaključila je Marija.