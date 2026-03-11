Slušaj vest

Marija Milošević (20), unuka bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, došla je u Srbiju povodom godišnjice njegove smrti, a ekskluzivno za Kurir govorila je u Požarevcu.

Dolazak studentkinje državnog Univerziteta u Moskvi ponovo je skrenuo pažnju javnosti na članove porodice Milošević koji se retko pojavljuju u medijima.

Marija je otkrila za Kurir da studira novinarstvo, te da li planira da krene dedinim stopama i odabere politiku kao profesiju.

- Mogla bih da se bavim politikom iako studiram novinarstvo. Novinar sve zna i može da se bavi čime god želi - kaže Marija.

Otkrila je i koliko je realno da dođe da živi u Srbiji.

Marija Milošević Foto: Petar Aleksić

- Ne mogu stalno da živim u Srbiji, majka i otac su mi u Rusiji. Ali, često dolazim u Srbiju, nevezano za godišnjice, sviđa mi se ovde,  imam osećaj da je ovo moja zemlja - kaže Marija.

Prisustvovaće i događaju u Ruskom domu u centru Beograda.

Slobina unuka Marija Milošević na grobu u Požarevcu Izvor: Kurir/P.Aleksić

- Imam događaj u Ruskom domu, tamo će biti izložba, mnogi moji prijatelji će biti tamo. Vraćam se 14. marta u Moskvu jer imam obaveze na fakultetu - zaključila je Marija.

Ne propustiteDruštvoSlobina unuka prvi put viđena na kremaciji Mire Marković u Moskvi, sada izgleda totalno drugačije! Evo zbog čega je sada došla u Srbiju
1827039-img20190418wa0010-ff.jpg
DruštvoUnuka Slobodana Miloševića otkrila ko joj je drugi deda: On je vodio ceremoniju polaganja zakletve ruskog predsednika Vladimira Putina (FOTO)
Marija Sloba.jpg
DruštvoDeda Slobine unuke s majčine strane inaugurisao Putina: Evo ko je majka lepe ćerke Marka Miloševića
sloba unuka.jpg
DruštvoGde su i šta rade naslednici Slobodana Miloševića: Jedni u Rusiji, drugi u Crnoj Gori, unuk postao političar, a evo čime se bavi unuka Marija
Slobodan Milošević Marija Milošević Mira Marković Marko Milošević Milica Gajić