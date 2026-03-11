- U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru s Muhamedom bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova, poručio je predsednik Srbije Vučić.