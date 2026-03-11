Slušaj vest

- U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru s Muhamedom bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova, poručio je predsednik Srbije Vučić.

- Dotakli smo se i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost, što su teme od neposrednog značaja i za našu zemlju.

- Iskoristio sam ovu priliku da šeiku Mohamedu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i snagu u ovim izazovnim vremenima, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"IVICA UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE" Predsednik Vučić saopštio dobre vesti! Prva fotografija Dačića sa suprugom i sinom uoči otpusta (FOTO)
Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i po.jpg
Politika"NEMA NIŠTA VAŽNIJE OD PORODICE I SRBIJE" Jaka poruka Vučića: Ljudi razumeju da 29. marta biraju budućnost svoje porodice (VIDEO)
Screenshot 2026-03-10 105946.jpg
Politika"PREDVIĐAO SAM 7:3, ALI BIĆU ZADOVOLJAN SAMO AKO BUDE 10:0!" Vučićeve reči odjekuju: Srbija zaslužuje pobede i uspehe u budućnosti! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-09 171924.png
PolitikaDOMAĆA TEHNOLOGIJA POKRETAČ RAZVOJA SRPSKE PRIVREDE Vučić o kompaniji SIGMA u Crveniki: Pokazatelj koliko su inovacije i ulaganje u razvoj ključni za uspeh FOTO
av.jpg