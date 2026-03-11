Slušaj vest

Predsednik stranke SRCE, blokader Zdravko Ponoš, gostovao je na blokaderskoj televiziji N1 i tom prilikom udario na tzv. studentski pokret.

Počelo je žestoko jer je voditeljka Danica Vučenić najpre rekla: "Ta neka studentska lista koja se složila da se opozicija nije korektno ponašala formira svoju listu."

- To su talibani! Nevaspitani su i bahato su se ponašali - započeo je Ponoš svoje obraćanje u vezi sa aferom "Kaluđer i Alek" o kojoj je prvi pričao Dragan Đilas.

Voditeljka je potom konstatovala da "studentski" pokret ima veću podršku od opozicije.

Ponoš je zatim reagovao i upitao: "Da li treba da pristanem da nam neko precrtava ljude"?

- Ovo nije studentski pokret. Kada se pojave ljudi u kožnim mantilima to nije studentski pokret. Što se mene tiče, što se tiče stranke Srbija centar, sa čijeg predsedništva večeras dolazim mi smo i dalje otvoreni za to (saradnju). Ali mi nikada nećemo razgovarati ili dogovarati se sa nekim komesarima u kožnim mantilima. Svaki put mora da se pojavi neko sa autorizacijom da govori u ime nekoga, da je taj neki registrovan entitet, taj neko mora da ima ime i prezime. Varijanta u kojoj moramo da prihvatimo neke ucene, dajte nam listu pa ćemo mi tu da vam precrtamo to ne može tako - istakao je Ponoš.

Govoreći o blokaderskim plenumašima, Ponoš se osvrnuo i na situaciju kada su se, kako kaže, pojavili plenumaški komesari iz Beograda.

- Rekli su dobro dajte sad te papire toliko od vas mi sada preuzimamo - rekao je Ponoš.

Ponoš je oštro osudio ovaj istup plenumaša. On ističe da su lokalni blokaderi reagovali previše blago na ovaj istup blokadera koji su poslati iz Beograda koji hoće da im komanduju, a neće ni da se predstave.

- Po mom ukusu reagovali su previše blago. Kad bi meni neko došao i rekao: "Neću da ti kažem kako se zovem, dajte mi papire, ja sam kaluđer ili ne znam ko", ja bih mu odgovorio: "Igumane, izađite... ali kroz prozor, ne kroz vrata". To su ljudi koji su se pojavili niotkud sa kodnim imenima i došli iz Beograda da kažu ljudima sa lokala 'dajte to sad nama' - izjavio je Ponoš.