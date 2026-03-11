Slušaj vest

Danas je u Požarevcu, u dvorištu kuće porodice Milošević, obeleženo 20 godina od smrti bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije i predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

Tim povodom, njegovi poštovaoci i članovi Socijalističke partije Srbije iz Beograda i više gradova Srbije okupili su se kod njegovog groba, gde su položili vence i i cveće. Prisutni su odali poštu bivšem predsedniku podsećajući na političku karijeru i period u kojem je Milošević bio na čelu države. Obeležavanje godišnjice proteklo je mirno, uz prisustvo manjih grupa građana i simpatizera koji su došli da zapale sveće i polože cveće.

Član Predsedništva SPS-a prof. Aleksandar Rastović istakao je da se Socijalistička partija Srbije sa pijetetom seća i gaji uspomenu na osnivača svoje partije i predsednika Slobodana Miloševića.

- I 20 godina posle njegove smrti, političke tekovine Slobodana Miloševića, koji je dvaput neposredno biran za predsednika Srbije, a zatim je obavljao izuzetno važnu dužnost predsednika Savezne Republike Jugoslavije, u jednom od najtežih trenutaka za naš narod i državu, a to je, podsetiću vas, bilo vreme NATO bombardovanja i NATO agresije 1999. godine, su i danas aktuelne i žive - naveo je Rastović.

Rastović: Njegovom zaslugom sačuvan je mir

On je podsetio da je zaslugom predsednika Miloševića sačuvan mir na prostorima Srbije i SR Jugoslavije u vreme kada je zemlja bila izložena nečuvenim pritiscima i napadima sa spolja i raspadom SFRJ i građanskim ratom na prostoru tadašnje države.

- Zaslugom predsednika Miloševića odbranjen je srpski narod na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine za vreme građanskog rata, a ono što posebno ističemo kao zaslugu i tekovinu predsednika Miloševića jeste potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je Republika Srpska priznata kao jedan od dva ravnopravna entiteta na prostoru BiH. Naravno, tu je i Rezolucija 1244 kojom je garantovan teritorijalni integritet i suverenitet naše države, odnosno Kosovo i Metohija, priznata kao tapija srpskog naroda i srpske države. Ima tu još svakako puno drugih stvari, a ja bih dodao da je predsednik Milošević bio borac protiv novog svetskog poretka koji je nametao dominaciju jedne sile u međunarodnim odnosima - zaključio je on.

