"Delegacija rukovodstva Srpske radikalne stranke došla je danas na dvadesetogodišnjicu smrti da oda počast nekadašnjem predsedniku Srbije i Jugoslavije, Slobodanu Miloševiću. Slobodan Milošević je junački poginuo u Haškom tribunalu. Srpski neprijatelji su ga ubili jer nisu mogli da ga pobede. On je tamo ostao nepobeđen. On je rasturio sve optužnice, demaskirao falsifikovana dokumenta i razbio lažne svedoke. I kad su videli da ga ne mogu pobediti, odlučili su da ga ubiju na krajnje podmukao način", kaže Šešelj.

"Imao je dugo srčanih problema. U bolnici Bronovokoljski lekari su mu propisali dobre lekove koji su mu pomagali. A kad su odlučili da ga ubiju, krišom su mu u zatvoru davali dva teška antibiotika koja služe za lečenje lepre i tuberkuloze. Ti antibiotici su poznati po tome što suzbijaju dejstvo lekova za srce. Tako da je Slobodan Milošević imao velikih problema, jednom je u sudnici neposredno pred smrt i rekao da oseća da mu je glava teška pola tone, tražio je lekarsku pomoć, sudije nisu dale, niko ga nije obišao. I jednog dana, prethodnog dana smo se videli zapravo. Ja sam sa svojom grupom izašao u šetnju, a on je bio u svojoj kancelariji gde je očekivao, mislim Momira Bulatovića da dođe da ga sprema za svedoka. Prišao sam njegovom prozoru, razgovarali smo. Uvek kad smo razgovarali prvo je potencirao položaj svoje progonjene porodice. Porodica mu je bila rasuta, supruga i sin u Moskvi, kćerka u Crnoj Gori", zaključio je Šešelj.