Blokaderi ne mogu i ne umeju ništa bez nasilja! Još jedan u nizu dokaza da su nasilnost i bahatost njihovo glavno oružje dolazi iz okoline Loznice, gde su blokaderi napali penzionera, a sve je zabeleženo kamerom, o čemu svedoči i video-snimak koji objavljujemo.

Naime, u mestu Brezjak grupa blokadera iz "Ne damo Jadar" nasrnula je na vozilo kojim je upravljao penzioner (74). Incident se desio 8. marta na raskrsnicu u mestu Brezjak kraj Loznice, a o bezobzirnosti lažnih ekologa posebno govori i činjenica da ih nije zaustavilo ni to što se u automobilu nalazila i supruga napadnutog čoveka. Inače su ovo dvoje starijih ljudi komšije ovih nasilnika koji su nasrtali bez zadrške, pokazujući svoje pravo lice.