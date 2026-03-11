Slušaj vest

U Požarevcu je danas održan pomen povodom 20 godina od smrti nekadašnjeg predsednika Savezne republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića, a u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu prvi put su se sreli njegova unuka Marija Milošević i Vojislav Šešelj, lider radikala.

Vojislav Šešelj je na grob Miloševića došao sa svojim sinom Aleksandrom i članovima stranke, a nakon što je dao izjavu za medije osvrnuo se oko sebe i video unuku Slobodana Miloševića - Mariju, koja mu je prišla i rukovala se.

Marija Milošević i Vojislav Šešelj Foto: Kurir

Šešelj je takođe izrazio zadovoljstvo zbog ovog susreta i zamolio svoje saradnike da mu donesu knjigu koju je napisao.

Marija Milošević Foto: Petar Aleksić

Potom ju je, uz posvetu, poklonio Mariji Milošević, a ona mu se zahvalila što poštuje njenog dedu.

Izjavu Marije Milošević za Kurir možete pročitati KLIKOM OVDE.

Ne propustitePolitika"MILOŠEVIĆA SU UBILI SRPSKI NEPRIJATELJI" Šešelj na pomenu bivšem predsedniku: Krišom su mu davali antibiotike...
Slobodan Milošević grobno mesto Požarevac pomen (7).jpeg
PolitikaOBELEŽENO 20 GODINA OD SMRTI SLOBODANA MILOŠEVIĆA "Njegovom zaslugom odbranjen je srpski narod"
Slobodan Milošević grobno mesto Požarevac pomen (8) copy.jpg
PolitikaUNUKA SLOBODANA MILOŠEVIĆA ZA KURIR SA DEDINOG GROBA U POŽAREVCU: Otkriva da li i ona ulazi u politiku i čime se bavi
Marija Milošević (2).jpeg
PolitikaVULIN POVODOM 20 GODINA OD SMRTI MILOŠEVIĆA: Kako možemo za sebe da govorimo da smo narod koji voli slobodu ako smo zaboravili Slobodana?
Aleksandar Vulin