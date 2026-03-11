Slušaj vest

U Požarevcu je danas održan pomen povodom 20 godina od smrti nekadašnjeg predsednika Savezne republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića, a u dvorištu njegove porodične kuće u Požarevcu prvi put su se sreli njegova unuka Marija Milošević i Vojislav Šešelj, lider radikala.

Vojislav Šešelj je na grob Miloševića došao sa svojim sinom Aleksandrom i članovima stranke, a nakon što je dao izjavu za medije osvrnuo se oko sebe i video unuku Slobodana Miloševića - Mariju, koja mu je prišla i rukovala se.

1/3 Vidi galeriju Marija Milošević i Vojislav Šešelj Foto: Kurir

Šešelj je takođe izrazio zadovoljstvo zbog ovog susreta i zamolio svoje saradnike da mu donesu knjigu koju je napisao.

1/12 Vidi galeriju Marija Milošević Foto: Petar Aleksić

Potom ju je, uz posvetu, poklonio Mariji Milošević, a ona mu se zahvalila što poštuje njenog dedu.