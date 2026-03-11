Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva još nije poslao Ustavnom sudu odgovore na žalbe koje su 2. marta podnela trojica kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima i to zbog nastupanja zakonske posledice da se smatraju usvojenim prigovori podneti povodom ponovljenog glasanja na nekoliko biračkih mesta.

- Iako ima rok od 15 dana da dostavi odgovore Ustavnom sudu, podsetiću, VST je prilikom prethodnog izbornog ciklusa odgovore na izjavljene žalbe tom sudu dostavio u roku od samo 24 sata, dok se sada čeka već nedelju dana na isto. Naime, taj organ je 5. marta 2026. godine primio tri dopisa od Ustavnog suda kojim je zatraženo dostavljanje odgovora na žalbe u roku od 15 dana - podseća sagovornik iz pravosuđa, dok iz Saveta kažu da će odgovori na žalbe biti dostavljeni u datom roku.

Po prijemu odgovora na žalbe Ustavni sud će imati rok od 72 časa da odluči o žalbama.

Žalbe Ustavnom sudu podneli su javni tužioci Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović, nakon što VST nije u zakonskom roku doneo odluku o tri izjavljena prigovora na izborni proces, te je nastupila zakonska posledica da se prigovori smatraju usvojenim.

Foto: Printscreen N1

U žalbama su predložili Ustavnom sudu da njihove žalbe usvoji i da donese odluku kojom utvrđuje da su prigovori neblagovremeni i da ih kao takve odbaci ili pak da utvrdi da su neosnovani u kom slučaju predlažu da prigovore odbije.

Podsetimo, Izborna komisija VST je utvrdila da je na listi kandidata za viša javna tužilaštva Nikola Uskoković osvojio 110 glasova, a Boris Majlat 106, dok je na nivou osnovnih javnih tužilaštava Boris Pavlović dobio 133 glasa, Predrag Milovanović 136 glasova, Jovana Komnenović 121 glas, a Nikola Stojanović 35 glasova.

Povodom ovih rezultata prigovore su izjavili javni tužioci Miodrag Surla, Dušica Jelić i Jelena Sučević, ali VST u zakonskom roku od 48 sati nije odlučio o njima, s obzirom da nije imao dovoljnu većinu od osam glasova za donošenje odluka ni o odbijanju niti o usvajanju prigovora, usled čega je nastupila zakonska posledica da se prigovori smatraju usvojenim.

Izbori za nove članove VST održani su 23. decembra, a nakon osporenog glasanja ponovljeni su na 4 biračka mesta.